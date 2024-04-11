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Отец Ламина Ямала ответил на оскорбительную фразу журналиста в адрес его сына

Отец 16-летнего нападающего испанской «Барселоны» Ламина Ямала выложил пост в социальных сетях после оскорбительной реплики комментатора Movistar+ Хермана Бургоса в адрес его сына.

«Доброе утро, мир. Я просто прошу уважать детей других людей. Спасибо», — написал отец Ламина Ямала в своём аккаунте в соцсетях.

В преддверии матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» (2:3) журналист сказал в прямом эфире, что если у Ямала что-то пойдёт не так в футболе, он начнёт попрошайничать.

Сообщается, что Бургос не извинился перед каталонским вингером и назвал своё высказывание шуткой без попытки кого-либо обидеть.

16-летний Ямал в нынешнем сезоне принял участие в 41 матче «Барселоны» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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