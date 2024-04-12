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Игрок «Милана» Калабрия высказался о матче с «Ромой»

Игрок «Милана» Калабрия высказался о матче с «Ромой»
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Защитник «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал поражение от «Ромы» в матче четвертьфинала Лиги Европы.

«Это сильная команда, они были хороши в первом тайме и создали нам проблемы. У них феноменальные игроки. Они также хорошо защищались, сдерживая наши атаки. К сожалению, у нас подряд не получилось реализовать две-три атаки. Во втором тайме мы лучше реагировали, но, когда ты создаешь моменты, но не можешь их завершить, игра становится сложной. Это матч, который, к сожалению, поставил нас в невыгодное положение, но у нас еще есть ответная встреча», — приводит слова Калабрии Rai Sport.

11 апреля «Милан» и «Рома» встретились на стадионе «Джузеппе Меацца» в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. Ответная встреча пройдет 18 апреля в 22:00 мск на стадионе «Олимпико» в Риме.

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