Луис Суарес заломил руку игроку «Монтеррея» в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ

В ночь с 10 на 11 апреля мск в мексиканском Монтеррее состоялся ответный четвертьфинальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ между «Монтерреем» и «Интер Майами». Мексиканский клуб одержал победу со счётом 3:1 и вышел в полуфинал турнира (первый матч — 2:1).

Уругвайский форвард «Интер Майами» Луис Суарес в матче с мексиканской командой в одном из моментов грубо сыграл против игрока «Монтеррея». Он заломил руку футболисту, после чего тот с гримасой боли повалился на газон. Игрок «Монтеррея» вернулся в игру только после оказания медицинской помощи.

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Напомним, Суарес перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента в январе нынешнего года. Ранее он выступал за «Гремио» и ряд топ-клубов Европы.