Голевой пас Месси не спас «Интер Майами» от вылета в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ

В ночь с 10 на 11 апреля мск в мексиканском Монтеррее состоялся ответный четвертьфинальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ между «Монтерреем» и «Интер Майами». Мексиканский клуб одержал победу со счётом 3:1 и вышел в полуфинал турнира (первый матч — 2:1).

На 31-й минуте счёт открыл нападающий хозяев поля Брэндон Васкес. На 58-й минуте его партнёр по линии атаки Херман Бертераме удвоил преимущество «Монтеррея». На 64-й минуте полузащитник Хесус Гальярдо довёл счёт до крупного. На 78-й минуте гости остались в меньшинстве после второй за несколько минут жёлтой карточки защитника Жорди Альбы. На 85-й минуте полузащитник Диего Гомес с передачи аргентинского нападающего Лионеля Месси забил единственный ответный гол «Интер Майами».

Месси вышел в стартовом составе гостей и провёл полный матч, как и его одноклубник уругвайский форвард Луис Суарес.