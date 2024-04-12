Маурицио Сарри навряд ли возглавит «Милан» в следующем сезоне-2024/2025, сообщает Sempremilan.

По информации источника, нынешний главный тренер «россонери» Стефано Пиоли недавно завоевал доверие руководства и владельцев, которые утвердят его на следующий год, если не возникнет никаких проблем. После 31 тура «Милан» занимает второе место в Серии А с 68 очками.

Также сообщает, что позиция Пиоли в клубе может измениться, если «Милан» не пройдёт «Рому» в четвертьфинале Лиги Европы. Первый матч красно-чёрные проиграли со счётом 0:1.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский «Спартак» связывался с Сарри для сотрудничества, но 65-летний специалист отказал, сказав, что в следующем сезоне возглавит «Милан».

Сарри с марта 2024 года находится без клуба. За свою карьеру итальянец поработал в «Ювентусе», «Наполи», «Лацио» и «Челси».