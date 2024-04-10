Сарри не поедет в «Спартак», «Зенит» выкупил Изидора. Главное к вечеру
«Зенит» обязан выкупить у «Локомотива» нападающего Вильсона Изидора, «Спартак» хотел видеть на посту главного тренера Маурицио Сарри, а Никита Кучеров вошёл в очередной топ НХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 10 апреля.
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