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Сарри не поедет в «Спартак», «Зенит» выкупил Изидора. Главное к вечеру

«Зенит» обязан выкупить у «Локомотива» нападающего Вильсона Изидора, «Спартак» хотел видеть на посту главного тренера Маурицио Сарри, а Никита Кучеров вошёл в очередной топ НХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 10 апреля.

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