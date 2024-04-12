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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не близок к переходу в «ПСЖ» — журналист Ауна

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не близок к переходу в «ПСЖ» — журналист Ауна
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Футболист «Наполи» Виктор Осимхен не близок к согласованию контракта с французским клубом «ПСЖ», сообщает журналист Санти Ауна в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, нигерийский нападающий не откажется от варианта продолжения карьеры в Париже, но для этого «ПСЖ» нужно начать активно действовать в кратчайшие сроки. Напомним, ранее появилась информация, что парижане предлагают Осимхену трудовое соглашение, рассчитанное на четыре года, с заработной платой в размере € 13 млн за сезон.

В нынешнем сезоне Виктор принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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