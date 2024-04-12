«Человек сидел, получал зарплату и ничего не делал». Кузьмичёв — об Эшуорте в «Спартаке»

Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв оценил работу бывшего спортивного и технического директора красно-белых Пола Эшуорта. Вчера, 11 апреля, «Спартак» объявил, что англичанин покинул свою должность в клубе. Он был назначен на пост спортивного директора москвичей в конце сентября 2022 года.

«Решение об уходе было очевидным. Для всех было понятно, что свою работу он даже не провалил, а он её абсолютно не делал. С этим решением даже затянули. Явление Эшуорта — что это было — даже трудно сказать. Исходя из того, что мы видели, он не работал, не делал полезных действий для команды, молчал.

Абсолютно точно Эшуорта приглашала уже новая команда, 100%. Даже неясно, чьё решение было пригласить его в клуб, но оно было ошибочным. Человек, который его пригласил, должен был объяснить, какие задачи стояли перед Эшуортом. Просто со стороны казалось, что человек сидел, получал зарплату и ничего не делал. То, что мы видим со стороны, то там даже анализировать нечего по его работе. Может, кто-то внутри клуба и может что-то сказать, но чисто внешне — вообще ничего», — приводит слова Кузьмичёва Legalbet.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Пол Эшуорт из-за срока контракта получил солидную компенсацию от «Спартака» за досрочное расторжение соглашения.