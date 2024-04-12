Тренер «Рубина» Рахимов высказался о «Крыльях Советов» перед матчем 24-го тура РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о самарских «Крыльях Советов», с которыми предстоит встретиться в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в воскресенье, 14 апреля. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

«Насколько «Крылья» изменились по сравнению с первым кругом? Я не думаю, что они сильно изменились. Надо сказать о том, что у Самары всё-таки стабильность присутствует. Последние год-два нет такого количества оттока игроков. Приходят достаточно хорошие игроки. Если мы посмотрим на состав, там есть и достаточно хорошие игроки: есть Бейл, Констанца, Гарре, Ороско взяли. Хорошая команда, сыгранная, понятная, но надо готовиться к любому сопернику», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В матче первого круга «Рубин» дома обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1.