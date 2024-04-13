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«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» — лучшие клубы сезона РПЛ по точности передач

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.

Лучшим клубом лиги по средней точности передач за матч стал петербургский «Зенит» — 87,3%. Вторую строчку с показателем 84,5% занимает «Краснодар», на третьем месте рейтинга находится московский «Спартак» — 84,0%. Худшей командой чемпионата России по этому параметру оказался воронежский «Факел» — 72,0%.

Полностью рейтинг клубов РПЛ по средней точности передач за матч выглядит так:

«Зенит» — 87,3%. «Краснодар» — 84,5%. «Спартак» — 84,0%. «Оренбург» — 83,9%. «Крылья Советов» — 82,5%. «Локомотив» — 81,5%. «Динамо» — 81,2%. ЦСКА — 80,9%. «Ростов» — 80,4%. «Урал» — 80,2%. «Сочи» — 80,1%. «Рубин» — 79,7%. «Ахмат» — 78,8%. «Пари НН» — 77,2%. «Балтика» — 75,8%. «Факел» — 72,0%.