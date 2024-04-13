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«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» — лучшие клубы сезона РПЛ по точности передач

«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» — лучшие клубы сезона РПЛ по точности передач
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Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.

Лучшим клубом лиги по средней точности передач за матч стал петербургский «Зенит» — 87,3%. Вторую строчку с показателем 84,5% занимает «Краснодар», на третьем месте рейтинга находится московский «Спартак» — 84,0%. Худшей командой чемпионата России по этому параметру оказался воронежский «Факел» — 72,0%.

Полностью рейтинг клубов РПЛ по средней точности передач за матч выглядит так:

  1. «Зенит» — 87,3%.
  2. «Краснодар» — 84,5%.
  3. «Спартак» — 84,0%.
  4. «Оренбург» — 83,9%.
  5. «Крылья Советов» — 82,5%.
  6. «Локомотив» — 81,5%.
  7. «Динамо» — 81,2%.
  8. ЦСКА — 80,9%.
  9. «Ростов» — 80,4%.
  10. «Урал» — 80,2%.
  11. «Сочи» — 80,1%.
  12. «Рубин» — 79,7%.
  13. «Ахмат» — 78,8%.
  14. «Пари НН» — 77,2%.
  15. «Балтика» — 75,8%.
  16. «Факел» — 72,0%.
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