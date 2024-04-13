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Опубликован рейтинг клубов РПЛ по владению мячом в текущем сезоне

Опубликован рейтинг клубов РПЛ по владению мячом в текущем сезоне
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Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.

Лучшим клубом лиги по среднему проценту владения мячом за матч стал петербургский «Зенит» — 61,6%. Московский «Спартак» занимает второе место с показателем 56,1%, на третьей строчке находится «Оренбург» — 55,9%. Худшей командой чемпионата России по этому параметру является «Пари НН» — 39,3%.

Полностью рейтинг клубов РПЛ по среднему проценту владения мячом за матч выглядит так:

  1. «Зенит» — 61,6%.
  2. «Спартак» — 56,1%.
  3. «Оренбург» — 55,9%.
  4. «Краснодар» — 55,5%.
  5. «Ростов» — 54,4%.
  6. «Динамо» — 50,3%.
  7. «Крылья Советов» — 49,5%.
  8. «Локомотив» — 49,3%.
  9. «Сочи» — 48,6%.
  10. ЦСКА — 47,9%.
  11. «Урал» — 46,7%.
  12. «Факел» — 46,3%.
  13. «Ахмат» — 45,9%.
  14. «Балтика» — 45,9%.
  15. «Рубин» — 45,3%.
  16. «Пари НН» — 39,3%.
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