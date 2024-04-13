Опубликован рейтинг клубов РПЛ по владению мячом в текущем сезоне
Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.
Лучшим клубом лиги по среднему проценту владения мячом за матч стал петербургский «Зенит» — 61,6%. Московский «Спартак» занимает второе место с показателем 56,1%, на третьей строчке находится «Оренбург» — 55,9%. Худшей командой чемпионата России по этому параметру является «Пари НН» — 39,3%.
Полностью рейтинг клубов РПЛ по среднему проценту владения мячом за матч выглядит так:
- «Зенит» — 61,6%.
- «Спартак» — 56,1%.
- «Оренбург» — 55,9%.
- «Краснодар» — 55,5%.
- «Ростов» — 54,4%.
- «Динамо» — 50,3%.
- «Крылья Советов» — 49,5%.
- «Локомотив» — 49,3%.
- «Сочи» — 48,6%.
- ЦСКА — 47,9%.
- «Урал» — 46,7%.
- «Факел» — 46,3%.
- «Ахмат» — 45,9%.
- «Балтика» — 45,9%.
- «Рубин» — 45,3%.
- «Пари НН» — 39,3%.
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