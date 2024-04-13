Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опубликован рейтинг клубов РПЛ по владению мячом в текущем сезоне

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.

Лучшим клубом лиги по среднему проценту владения мячом за матч стал петербургский «Зенит» — 61,6%. Московский «Спартак» занимает второе место с показателем 56,1%, на третьей строчке находится «Оренбург» — 55,9%. Худшей командой чемпионата России по этому параметру является «Пари НН» — 39,3%.

Полностью рейтинг клубов РПЛ по среднему проценту владения мячом за матч выглядит так: