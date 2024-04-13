«Зенит», «Оренбург» и «Спартак» — в топ-3 РПЛ по необычному оборонительному показателю

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.
Лучшим клубом лиги по среднему количеству допущенных передач в нижнюю треть поля (ближайшую к собственным воротам) за матч стал петербургский «Зенит» — 27,4. Вторую строчку рейтинга оставил за собой «Оренбург» с показателем 28,6, третье место занял московский «Спартак», допускающий по 29,3 передачи. Худшей командой чемпионата России по этому параметру стал «Пари НН» — 42,7 передачи.
Полностью рейтинг клубов РПЛ по среднему числу допущенных передач в нижнюю треть поля за матч выглядит так:
- «Зенит» — 27,4.
- «Оренбург» — 28,6.
- «Спартак» — 29,3.
- «Ростов» — 29,4.
- «Факел» — 31,1.
- «Балтика» — 32,5.
- «Локомотив» — 34,2.
- «Краснодар» — 36,0.
- «Урал» — 36,1.
- «Крылья Советов» — 36,7.
- ЦСКА — 37,0.
- «Сочи» — 38,4.
- «Динамо» — 38,7.
- «Ахмат» — 39,7.
- «Рубин» — 41,9.
- «Пари НН» — 42,7.