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«Зенит», «Оренбург» и «Спартак» — в топ-3 РПЛ по необычному оборонительному показателю

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.

Лучшим клубом лиги по среднему количеству допущенных передач в нижнюю треть поля (ближайшую к собственным воротам) за матч стал петербургский «Зенит» — 27,4. Вторую строчку рейтинга оставил за собой «Оренбург» с показателем 28,6, третье место занял московский «Спартак», допускающий по 29,3 передачи. Худшей командой чемпионата России по этому параметру стал «Пари НН» — 42,7 передачи.

Полностью рейтинг клубов РПЛ по среднему числу допущенных передач в нижнюю треть поля за матч выглядит так: