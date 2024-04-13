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«Зенит», «Оренбург» и «Спартак» — в топ-3 РПЛ по необычному оборонительному показателю

«Зенит», «Оренбург» и «Спартак» — в топ-3 РПЛ по необычному оборонительному показателю
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Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.

Лучшим клубом лиги по среднему количеству допущенных передач в нижнюю треть поля (ближайшую к собственным воротам) за матч стал петербургский «Зенит» — 27,4. Вторую строчку рейтинга оставил за собой «Оренбург» с показателем 28,6, третье место занял московский «Спартак», допускающий по 29,3 передачи. Худшей командой чемпионата России по этому параметру стал «Пари НН» — 42,7 передачи.

Полностью рейтинг клубов РПЛ по среднему числу допущенных передач в нижнюю треть поля за матч выглядит так:

  1. «Зенит» — 27,4.
  2. «Оренбург» — 28,6.
  3. «Спартак» — 29,3.
  4. «Ростов» — 29,4.
  5. «Факел» — 31,1.
  6. «Балтика» — 32,5.
  7. «Локомотив» — 34,2.
  8. «Краснодар» — 36,0.
  9. «Урал» — 36,1.
  10. «Крылья Советов» — 36,7.
  11. ЦСКА — 37,0.
  12. «Сочи» — 38,4.
  13. «Динамо» — 38,7.
  14. «Ахмат» — 39,7.
  15. «Рубин» — 41,9.
  16. «Пари НН» — 42,7.
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