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«Зенит» — лучший клуб РПЛ по допущенным ударам в створ своих ворот, «Динамо» — худший

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.

Лучшим клубом лиги по количеству допущенных ударов в створ собственных ворот за матч стал петербургский «Зенит» — 2,3. В топ-3 вошли также московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород», допускающие по 3,6 удара. Худшей командой чемпионата России по этому показателю стало московское «Динамо» — 5,4 удара.

Полностью рейтинг клубов РПЛ по числу допущенных ударов в створ своих ворот за матч выглядит так: