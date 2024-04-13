«Зенит» — лучший клуб РПЛ по допущенным ударам в створ своих ворот, «Динамо» — худший
Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.
Лучшим клубом лиги по количеству допущенных ударов в створ собственных ворот за матч стал петербургский «Зенит» — 2,3. В топ-3 вошли также московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород», допускающие по 3,6 удара. Худшей командой чемпионата России по этому показателю стало московское «Динамо» — 5,4 удара.
Полностью рейтинг клубов РПЛ по числу допущенных ударов в створ своих ворот за матч выглядит так:
- «Зенит» — 2,3.
- ЦСКА — 3,6.
- «Пари НН» — 3,6.
- «Крылья Советов» — 3,7.
- «Краснодар» — 3,7.
- «Факел» — 3,8.
- «Ахмат» — 3,9.
- «Локомотив» — 4,1.
- «Рубин» — 4,1.
- «Балтика» — 4,1.
- «Спартак» — 4,3.
- «Урал» — 4,4.
- «Сочи» — 4,4.
- «Ростов» — 4,7.
- «Оренбург» — 5,2.
- «Динамо» — 5,4.
Комментарии