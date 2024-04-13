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«Зенит» — лучший клуб РПЛ по допущенным ударам в створ своих ворот, «Динамо» — худший

«Зенит» — лучший клуб РПЛ по допущенным ударам в створ своих ворот, «Динамо» — худший
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Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.

Лучшим клубом лиги по количеству допущенных ударов в створ собственных ворот за матч стал петербургский «Зенит» — 2,3. В топ-3 вошли также московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород», допускающие по 3,6 удара. Худшей командой чемпионата России по этому показателю стало московское «Динамо» — 5,4 удара.

Полностью рейтинг клубов РПЛ по числу допущенных ударов в створ своих ворот за матч выглядит так:

  1. «Зенит» — 2,3.
  2. ЦСКА — 3,6.
  3. «Пари НН» — 3,6.
  4. «Крылья Советов» — 3,7.
  5. «Краснодар» — 3,7.
  6. «Факел» — 3,8.
  7. «Ахмат» — 3,9.
  8. «Локомотив» — 4,1.
  9. «Рубин» — 4,1.
  10. «Балтика» — 4,1.
  11. «Спартак» — 4,3.
  12. «Урал» — 4,4.
  13. «Сочи» — 4,4.
  14. «Ростов» — 4,7.
  15. «Оренбург» — 5,2.
  16. «Динамо» — 5,4.
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