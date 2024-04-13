Генеральный секретарь РФС прокомментировал ситуацию с Квинси Промесом

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о ситуации с вингером московского «Спартака» Квинси Промесом.

«Я к ситуации с Промесом никак не отношусь. Не слежу за этим. Огорчает ли, что РПЛ потеряла одну из своих звёзд? У нас много новых интересных футболистов. Я не понимаю, почему Промес – главная звезда лиги. В «Спартаке» всё забивалось через Промеса. А кто забил больше по общему количеству мячей? Другие игроки. Лига проводила в прошлом году премию, и лучшим футболистов выбрала другого человека. Я бы ориентировался на мнение РПЛ. Для меня это проблема с контрактной стабильностью. Был заявлен игрок, который исчез, и клуб страдает. Да, это плохо. Но это риски самого клуба и футболиста» — приводит слова Митрофанова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент Промес находится под арестом в ОАЭ. 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист сыграл 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

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