Лука Тони: однажды ван Гал снял штаны перед командой и сказал: «У вас нет таких мячей»

Бывший нападающий «Баварии» Лука Тони поделился мнением об экс-тренере мюнхенского клуба Луи ван Гале.

«У него ужасный характер, и у него неправильный подход к игрокам. Со всеми, кроме своего ближайшего окружения, состоящего из голландцев, он ведёт себя как диктатор. Однажды он сказал команде: «У вас нет таких мячей, как у меня», — и снял штаны. Но у него был большой живот, поэтому мы не могли увидеть его «мячи», — приводит слова Тони Reddit.

Напомним, Тони являлся игроком «Баварии» с 2007 по 2010 год. За этот период он принял участие в 89 матчах во всех турнирах, в которых отметился 58 голами и 25 результативными передачами. В свою очередь, нидерландский тренер занимал данную должность в мюнхенском клубе с 2009 по 2011 год.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте