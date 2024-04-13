«Вода не дойдёт». В Оренбурге заявили, что матчу с «Пари НН» ничего не угрожает

Главный редактор «Оренбург Медиа» Игорь Комиссарчик заявил, что матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между оренбургской командой и «Пари Нижний Новгород» состоится, несмотря на наводнение в области, из-за которого продолжается эвакуация людей.

«В самом Оренбурге ситуация на порядок ухудшилась, но посёлок, где находится стадион, по другую сторону от реки Урал, через два шоссе. Поэтому до стадиона вода ни в коем случае не дойдёт и матч состоится. Вопрос отмены, во всяком случае, не возникал», — приводит слова Комиссарчика «РБ Спорт».

Напомним, матч «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород» назначен на 14 апреля. Игра должна пройти на стадионе «Газовик». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск.

После 22 матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал 26 очков и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Пари Нижний Новгород» заработал 28 очков и располагается на 10-й строчке.