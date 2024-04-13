Агент Горбани: Мохаммад чувствует себя в полной безопасности в Оренбурге

Агент Фаршид Карими, представляющий интересы опорного полузащитника «Оренбурга» Мохаммада Горбани, рассказал об адаптации иранского игрока в России.

«Мохаммед уже адаптировался в чемпионате России. Я думаю, что уровень его игры будет только расти и внимание будет к нему повышаться. Мы видим, что качество российского футбола достаточно высокое. На данный момент Мохаммед чувствует себя в полной безопасности в Оренбурге и полностью сосредоточен на футболе и предстоящем матче», – приводит слова Карими Metaratings.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» из иранского «Сепахана» в минувшем феврале. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.