Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого впервые потерял очки в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого впервые потерял очки в чемпионате Китая
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 6-го тура китайской Суперлиги между командами «Шанхай Шэньхуа» и «Бэйцзин Гоань». Шанхайский коллектив возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Шанхае. Команды сыграли вничью — 1:1.

Китай - Суперлига . 6-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
1 : 1
Бэйцзин Гоань
Пекин
0:1 Юйнин – 5'     1:1 Андре – 25'    
Удаления: нет / Юпэн – 81'

Первый мяч был забит уже на пятой минуте, когда нападающий гостей Чжан Юйнин вывел «Бэйцзин Гоань» с передачи Линь Лянмина. На 25-й минуте бразильский нападающий «Шанхая» Андре сравнял счёт. На 81-й минуте защитник команды «Бэйцзин Гоань» Хэ Юпэн получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Во втором тайме команды не сумели забить мячей.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого впервые потерял очки в чемпионате Китая по футболу. Несмотря на это, команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 16 очков в шести играх. «Бэйцзин Гоань» располагается на шестой строчке с девятью очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица китайской Суперлиги
Календарь китайской Суперлиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android