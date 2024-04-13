Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 6-го тура китайской Суперлиги между командами «Шанхай Шэньхуа» и «Бэйцзин Гоань». Шанхайский коллектив возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Шанхае. Команды сыграли вничью — 1:1.

Первый мяч был забит уже на пятой минуте, когда нападающий гостей Чжан Юйнин вывел «Бэйцзин Гоань» с передачи Линь Лянмина. На 25-й минуте бразильский нападающий «Шанхая» Андре сравнял счёт. На 81-й минуте защитник команды «Бэйцзин Гоань» Хэ Юпэн получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Во втором тайме команды не сумели забить мячей.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого впервые потерял очки в чемпионате Китая по футболу. Несмотря на это, команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 16 очков в шести играх. «Бэйцзин Гоань» располагается на шестой строчке с девятью очками после аналогичного количества встреч.