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Эрлинг Холанд опубликовал пост после крупной победы над «Лутоном»

Эрлинг Холанд опубликовал пост после крупной победы над «Лутоном»
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал пост после крупной победы над командой «Лутон Таун» в матче 33-го тура английской Премьер-Лиги. В субботу, 13 апреля, «горожане» одержали победу со счётом 5:1. Холанд забил один из мячей.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Лутон Таун
Лутон
1:0 Хасиока – 2'     2:0 Ковачич – 64'     3:0 Холанд – 76'     3:1 Баркли – 81'     4:1 Доку – 87'     5:1 Гвардиол – 90+3'    

«Мы продолжаем идти вперёд!» — написал Холанд в социальной сети Х (бывший Twitter), добавив эмодзи накачанного бицепса и прикрепив фотографии с матча.

В прошедшем матче Эрлинг Холанд забил уже свой 20-й мяч в нынешнем сезоне чемпионата Англии по футболу. Он единолично лидирует в гонке бомбардиров АПЛ. Его ближайшим преследователем является нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Олли Уоткинс, на счету которого 18 голов. Следом идут Мохамед Салах, Доминик Соланке и Александер Исак. У них по 17 мячей.

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