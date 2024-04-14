Эрлинг Холанд опубликовал пост после крупной победы над «Лутоном»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал пост после крупной победы над командой «Лутон Таун» в матче 33-го тура английской Премьер-Лиги. В субботу, 13 апреля, «горожане» одержали победу со счётом 5:1. Холанд забил один из мячей.

«Мы продолжаем идти вперёд!» — написал Холанд в социальной сети Х (бывший Twitter), добавив эмодзи накачанного бицепса и прикрепив фотографии с матча.

В прошедшем матче Эрлинг Холанд забил уже свой 20-й мяч в нынешнем сезоне чемпионата Англии по футболу. Он единолично лидирует в гонке бомбардиров АПЛ. Его ближайшим преследователем является нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Олли Уоткинс, на счету которого 18 голов. Следом идут Мохамед Салах, Доминик Соланке и Александер Исак. У них по 17 мячей.