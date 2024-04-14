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Де Брёйне: Фоден может войти в историю футбола на следующие 15 лет

Де Брёйне: Фоден может войти в историю футбола на следующие 15 лет
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Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высоко оценил талант 23-летнего крайнего нападающего «горожан» Филипа Фодена.

«Он один из величайших талантов, с которыми я когда-либо играл. Он может войти в историю футбола на следующие 15 лет», — приводит слова Де Брёйне Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Фоден является воспитанником «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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