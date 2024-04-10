«Этот парень — игрок мирового класса». Анри — о Фодене

Главный тренер молодёжной сборной Франции и бывший форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри сказал, что полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден является игроком мирового класса.

«Что я бы сказал о Филе Фодене в этом году, так это то, что, когда Эрлинга Холанда нет на поле или он в плохой форме, или когда Кевин Де Брёйне травмирован, он тащит команду на своих плечах.

Теперь мы можем говорить, что Фоден — игрок мирового класса, потому что только такие игроки могут влиять на результаты матчей», — приводит слова Анри Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).

Тьерри Анри выступал за «Арсенал» с 1999-го по 2007-й и в 2012 году. На его счету 258 игр и 175 голов за «канониров» в чемпионатах Англии.

Фил Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». За основную команду выступает с сезона-2017/2018. В нынешнем сезоне Фоден сыграл за «Сити» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 10 результативных передач.