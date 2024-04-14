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«Оренбург» обыграл «Пари НН» в матче 24-го тура РПЛ, Арсен Адамов забил победный гол

«Оренбург» обыграл «Пари НН» в матче 24-го тура РПЛ, Арсен Адамов забил победный гол
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Павел Шадыханов. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте счёт в матче открыл нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов. На 43-й минуте крайний нападающий «Пари НН» Хуан Босельи сравнял счёт в матче. На 51-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу защитника Арсена Адамова. На 87-й минуте нападающий «Оренбурга» Химми Марин удвоил преимущество своей команды.

После 23 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 26 очков и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Пари НН» заработал 28 очков и располагается на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре нижегородская команда победила «Оренбург» со счётом 3:1. В составе «Пари НН» голами отметились Зе Турбо, Эдгар Севикян и Хуан Босельи. Единственный гол «Оренбурга» забил Матиас Перес.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обухов – 2'     1:1 Босельи – 43'     2:1 Адамов – 51'     3:1 Марин – 87'    
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