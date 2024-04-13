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Агент игрока «Оренбурга» Марина: потоп никак не отразился на Химми и его семье

Агент игрока «Оренбурга» Марина: потоп никак не отразился на Химми и его семье
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Агент Хосе Луис Родригез, представляющий интересы полузащитника «Оренбурга» Химми Марина, прокомментировал состояние игрока во время паводка в городе.

— Марин чувствует себя в безопасности во время потопа в Оренбурге?

— Пока всё хорошо. Это абсолютно никак не отразилось на нём и на его семье, — сказал Родригез в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее «Оренбург» в социальных сетях опубликовал видео со стадиона «Газовик» перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится в воскресенье, 14 апреля. Начало игры — в 14:00 по московскому времени. Сейчас в Оренбургской области масштабное наводнение.

«Оренбург» после 22 сыгранных матчей занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

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