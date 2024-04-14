Стал известен размер неустойки, которую «Спартак» выплатит Абаскалю после увольнения

Стало известно, какие отступные московский футбольный клуб «Спартак» выплатит испанскому специалисту Гильермо Абаскалю за досрочную отставку с поста главного тренера клуба. По информации Metaratings.ru, сумма неустойки составила € 770 тысяч.

Отметим, что согласно контракту Абаскаля со «Спартаком» отступные за его отставку должны равняться полугодовой зарплате испанца.

Напомним, Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, а его контракт был рассчитан до лета 2025-го. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения). Об отставке испанца стало известно сегодня, 14 апреля, буквально через сутки после выездного поражения «Спартака» от одного из аутсайдеров РПЛ — «Сочи» (0:1).