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Спартак уволил Гильермо Абаскаля — кто его заменит, Карпин, Паскаль, Черчесов, заявление клуба, что случилось

Абаскаль уволен, «Спартак» уже сделал заявление! А кто заменит Гильермо? LIVE
Константин Кринский
Гильермо Абаскаль
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Исполнять обязанности главного тренера пока будет Владимир Слишкович.

Случилось то, чего многие ждали или ожидали. «Спартак», по информации «Чемпионата», уволил главного тренера Гильермо Абаскаля. Испанец работал в клубе с июня 2022 года. В последнем матче под руководством испанца красно-белые уступили худшей команде РПЛ – «Сочи» (0:1).

Прямо сейчас спартаковцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России и отстают от лидирующего «Зенита» на 12 очков за семь туров до конца сезона.

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Ранее в числе сменщиков Абаскаля из отечественных специалистов назывались Валерий Карпин и Станислав Черчесов, а из иностранцев – Паскаль Янсен.

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