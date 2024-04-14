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Агент Георгия Джикии высказался о будущем игрока

Агент Георгия Джикии высказался о будущем игрока
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, высказался о будущем своего подопечного.

«Мне здесь сказать пока нечего. Кроме того, что я очень сильно удивился настрою и качеству работы главного тренера «Сочи» Морено. Чётко видно, что и как он делает на тренировках, как сплотил команду, как скамейка поддерживала основной состав. Я увидел разницу между «Сочи» и «Спартаком».

Что касается контракта, то время идёт. Хочется надеяться, что господин Малышев сдержит обещание. Мы эту ситуацию больше не муссируем. Я продолжаю работать по трудоустройству футболиста», — сказал Вадим Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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