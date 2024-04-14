«Крылья Советов» — «Рубин»: хозяева повели после точного удара Юрия Горшкова
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступает Роман Галимов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Горшков – 9'
Счёт на 9-й минуте встречи открыл полузащитник хозяев Юрий Горшков.
После 22 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 33 очка и занимают седьмое место. «Рубин» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработал 32 очка и расположился на восьмой строчке.
В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре казанская команда победила «Крылья Советов» со счётом 2:1.
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