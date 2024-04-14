«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» и уступил «Ман Сити» первую строчку в таблице АПЛ

Сегодня, 14 апреля, состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и бирмингемская «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, Англия, и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Оба гола были забиты в концовке встречи. На 84-й минуте нападающий гостей Леон Бэйли открыл счёт, а ещё через три минуты его напарник по атаке Олли Уоткинс забил второй мяч.

После этой победы в активе «Астон Виллы» стало 63 очка. Подопечные Унаи Эмери занимают четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» с 71 очком уступил первое место «Манчестер Сити» (73) и находится на второй позиции. Третьим идёт «Ливерпуль», также набравший 71 очко.