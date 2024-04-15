Денис Ткачук объяснил, почему не закрепился в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Денис Ткачук объяснил, почему ему не удалось закрепиться в стане сине-бело-голубых.

— Перед переходом в «Зенит» вам обещали игровое время?

— Никто ничего не обещал. Понимал сам: нужно работать и ещё раз работать. Вы же помните, какой там был состав: Данни, Халк, Рондон, Витсель, Гарай, Хави Гарсия. Из русских — Шатов, Юсупов, Рязанцев. Безумный подбор футболистов, как и сейчас. Понятно, что гарантий закрепиться там никто не давал. Проявишь себя — молодец. Не проявишь — будешь сидеть на лавке. У меня был второй случай, и это справедливо. До настолько мощного уровня я недотягивал.

— Почему всё-таки рискнули и перешли в настолько сильный клуб?

— Мне было интересно сравнить себя на фоне таких монстров. Точно ни о чём не жалею. Я сменил команду ФНЛ на ту, которая в группе Лиги чемпионов набрала 15 очков. Разница была колоссальной.

— Ваш одноклубник Илья Зуев говорил мне, что в ФНЛ играть проще, чем в РПЛ.

— Я с ним согласен. В Первой лиге действительно играть сложнее: перелёты, плохие поля, больше работы без мяча, 90% команд играют от обороны. Здесь очень тяжело. Но в клубе уровня «Зенита» нужно ещё закрепиться. С его-то конкуренцией. А так, в РПЛ гораздо легче. Мне есть с чем сравнивать, — сказал Ткачук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.