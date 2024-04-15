«Не отдам дочерей в спорт. Они должны быть женственными». Откровения экс-игрока «Зенита»

Денис Ткачук — один из заметных российских футболистов последних 10 лет: разрывал ФНЛ с «Крыльями» и «Оренбургом», поиграл в РПЛ за «Зенит», «Рубин», тех же самарцев и «Нижний Новгород». Летом ему исполнится 35, и он до сих пор в деле — в роли капитана бьётся с «Волгарём» за сохранение прописки в Первой лиге. В позапрошлом туре его гол спас астраханцев в матче с «КАМАЗом» (2:2).

Автор «Чемпионата» Георгий Илющенко обсудил с Ткачуком его путь в футболе, заметных тренеров и одноклубников, а также религию и семейные ценности.

Из интервью вы узнаете:

Почему Ткачук не отдаст дочерей в спорт

— Вы с женой любите посещать церкви. Какая произвела наибольшее впечатление?

— Сложно сказать. В церковь же не ходят, как в Эрмитаж, полюбоваться красотой. Ты идёшь туда за благодатью, обращаешься к богу за помощью. Есть прекрасные старые, намоленные храмы. Есть новые, с красивыми и золотыми иконами. Лучший в России, конечно, храм Христа Спасителя.

— А где бывали за пределами нашей страны?

— В Корфу с мощами Спиридона Тримифунтского. В Бари, где находятся мощи Николая Чудотворца. В святых местам Рима и Иерусалима, куда приезжают многие православные.

— Отмечаете церковные праздники?

— Конечно. Как и любой православный человек. Когда есть возможность, ходим в церковь семьёй: и исповедоваться, и причаститься. Старшую дочку тоже берём.

— Дочерей покрестили?

— Первую дочку хотел покрестить именно в белгородском храме: где мы венчались с женой, где наш знакомый наставник-батюшка. Но играл на тот момент в Нижнем Новгороде и ждал момента, поэтому покрестили не на 40-й день, а на третьем месяце с её рождения. Вторая родилась недавно. Пока думаем, как быть. В Белгород сейчас ехать небезопасно.

«Если вся моя семья православная и крещёная, то и ребёнок должен быть таким».

— Некоторые не крестят детей сразу, а ждут, когда они повзрослеют. Чтобы те сами могли решить, нужно ли им это.

— Дело каждого. У меня семья целиком православная. Я, жена, её родители — мы все верим в бога, молимся друг за друга. Кому, как не родителям, вкладывать в детей семейное мировоззрение? В таком случае можно ребёнка не воспитывать и просто смотреть, как он вырастет сам. Если мы все православные и крещёные, то и ребёнок должен быть таким. Ему нужно обрести ангела-хранителя, без этого никак. А если он, повзрослев, поймёт, что ему это не нужно, его воля.

— Пост соблюдаете? Для профессионального спортсмена задача кажется крайне сложной.

— Честно, я пробовал. Но это очень тяжело. Духовно ты обогащаешься, тем не менее физически справиться не получается. В профессиональном плане мне это мешало.

— Везде есть поблажки. Некоторым бойцам-мусульманам из MMA вера не мешает драться во время Рамадана.

— Далеко не всем. Например, Исламу Махачеву. Кому-то удаётся совмещать веру и спорт, кому-то — нет. Дело сугубо личное.

Денис Ткачук Фото: ФК «Волгарь»

— Какие у вас интересы, кроме футбола и религии?

— С рождением детей, то есть последние три года, всё свободное время посвящаю семье. Пытаюсь развлечь дочерей, гулять с ними, отвозить старшую на различные кружки. Хорошо ещё, что помогают родители жены. Дай бог им здоровья.

— Планируете отдать дочерей в профессиональный спорт?

— Ни в коем случае. Женщина должна заниматься другими делами. Понятно, что физическое развитие важно: плавание, гимнастика, фигурное катание, балет, хореография. Но только на определённом, самом раннем этапе. В спорте важна накачанная фигура, плюс там много травм. А они должны быть женственными.

— Уже вижу заголовок нашего интервью – Денис Ткачук: «Не хочу, чтобы дети повторили мой путь».

— На самом деле не хочу. Пусть это моё любимое дело, оно очень тяжёлое. Знаком с девчонками, которые рано завершили карьеру и уже в 20 лет тренировали. Девочкам необходимы хорошее образование и работа по профессии. Только так.

— В 2017-м вы вместе с болельщиками «Крыльев» собрали деньги на лечение мальчика с иммунодефицитом. Как возникла такая идея?

— Благотворительность практикуется во многих командах. К нам обратились за помощью, грех было отказать. Когда играл за «Рубин», также ездил к мальчику с тяжёлой болезнью: мы с ним и мяч гоняли, и в Playstation играли.

Подробнее о той благотворительной акции: Болельщики «Крыльев Советов» собрали деньги на лечение 6-летнего ребёнка

— В обоих случаях к мальчикам ездили именно вы. Сами изъявляли желание?

— Смотреть на больных детей — зрелище не самое приятное. Сам не напрашивался, меня просто просили. Для кого-то это, может быть, легко, но лично я эмоционально переживаю такие моменты крайне тяжело.

— После этого в соцсетях просьбами о помощи не заваливали?

— Случалось. Многие до сих пор обращаются. Не всегда, но бывают за месяц по две-три просьбы. По возможности иногда помогаю. У меня большая семья. Плюс я из Белгорода, где сейчас ситуация не самая простая. Помогаю местным, родным. Внимание сконцентрировано на них.

— Кто из вашей семьи там живёт?

— Мама, сестра с семьёй. Сестра уезжать не хочет. Мама ко мне периодически приезжает. Но она помогает сестре, так что тоже никуда не может уехать. Я бы их всех, конечно, увёз. Тем не менее сейчас им безопаснее просто находиться дома и никуда не выходить. Обстановка крайне тяжёлая.

Как Кержаков удивил Ткачука и почему у Александра не складывается карьера за рубежом

— Летом вам исполнится 35 лет. До какого возраста планируете играть?

— Трудно сказать. Пока будут силы. Есть много примеров возрастных футболистов в хорошем клубе и в прекрасной форме. Даже если не брать вратарей, в Первой лиге играет Эльдар Низамутдинов, а ему 42 года. Мне же только 34.

— Если бы у вас не получилось стать футболистом, кем бы работали?

— Даже не знаю. Полюбил футбол с детства и планомерно шёл к футбольной карьере. Отец активно мне помогал в этом. Ни о чём другом я и не думал. Ходил на матчи белгородского «Салюта» и мечтал играть за него. А когда добился этого, поставил цель выше. Её тоже достиг.

«Говорил партнёрам: «Мы зарабатываем за победы премиальные, получаем зарплату. А остальное нас не касается».

— Ваша главная фишка — классное исполнение стандартов. Как ею овладели?

— Внимательно смотрел за кумирами и постоянно старался повторять за ними. Главным был, конечно, Дэвид Бекхэм. Хоть он и правша, в отличие от меня. Мои попытки видели тренеры и всячески мне помогали, спасибо им.

— Самый простой стандарт — пенальти. Но их вы избегаете.

— Я их могу пробить, но если делаю это плохо, то зачем? В детстве исполнял все стандарты, а потом в ответственном матче не реализовал пенальти. И решил: всё, к «точке» больше подходить не стану. Сейчас уже таких мыслей нет. Если партнёры не будут готовы, на правах капитана подойду и пробью. Но только в такой ситуации.

Денис Ткачук Фото: ФК «Волгарь»

— В 2021 году вы вместе с «Оренбургом» вышли в РПЛ, но клуб туда не пустили по неспортивным причинам. Какие чувства тогда испытывали?

— Мягко говоря, не очень позитивные. Мы задачу выхода в Премьер-Лигу выполнили, но от нас уже ничего не зависело.

— Слухи о недопуске ходили задолго до окончания сезона. Футболисты о них были в курсе?

— Конечно. Но подобное с «Оренбургом» случалось постоянно. По поводу стадиона было много претензий, и обычно их удавалось уладить. Думали, так будет и тогда. Что всё решит спортивный принцип. Мы на это реально рассчитывали.

— Игроки предполагали, что их могут не пустить в Премьер-Лигу. Тем не менее в 16 весенних играх ФНЛ «Оренбург» победил 13 раз. Какая может быть мотивация в такой ситуации?

— Я играл в «Оренбурге» уже второй раз. В команде было много возрастных ребят. Говорил партнёрам: «Мы зарабатываем за победы премиальные, получаем зарплату. А остальное нас не касается». Мы не лезли к руководству, просто играли в футбол, получали удовольствие и зарабатывали деньги. Если ты будешь отвлекаться, начнёшь ошибаться.

— При Александре Кержакове в «Нижнем Новгороде» вы играли левого центрального защитника. Насколько вас такая смена роли шокировала?

— Впервые меня туда поставили на матч с «Рубином». Я узнал об этом только на предыгровой установке. Для меня было шоком, когда Александр Анатольевич сказал о новой позиции. Ведь я никогда в жизни там не играл. Был левым латералем в «Оренбурге», но тут совсем другой опыт. Он меня обнадёжил: «При твоём мастерстве я вижу и уверен, что ты способен на это». В итоге мы забили и не пропустили. И потом туров 10 я на той позиции и играл.

— И как вам такой опыт?

— Конечно, было непривычно. Но самое главное для футболиста — игровая практика. А где именно, уже второстепенно. Если ты приносишь пользу даже на неродной позиции, футболиста это только красит.

— У Кержакова после «Нижнего Новгорода» далеко не всё складывается.

— Не знаю, почему так. Верю, что у него всё получится. В «Нижнем Новгороде» у него был первый опыт в РПЛ, и он не дал команде упасть в ФНЛ. Даже избежал стыков. К тому же мы обыграли множество грандов: «Спартак», «Динамо», «Зенит», ставший вторым «Сочи», дважды «Рубин». Это уже говорит о многом. Плюс у него классный тренерский штаб. Да, у Александра Анатольевича не получилось за границей. Но это совсем другая стихия. У него ещё будет возможность всем всё доказать.

Он и в Томске хорошо поработал: хоть команду и не удалось спасти по спортивному принципу, против неё играть было сложно. А там и с заявкой проблемы случались.

Отчего Первая лига России — самая сложная в мире

— Каким запомнился Марцел Личка?

— Весёлый, позитивный, очень хороший тренер. Он старался со всеми найти общий язык. На сборах при нём было крайне тяжело, причём мы всё время занимались с мячом. Несмотря на это, работать с ним было легко. И это давало результат. Вы как раз сами чуть ранее вспомнили нашу победную серию.

Но в России сперва ему было непросто. Когда только Марцел приехал к нам, а это случилось после пандемии, в ФНЛ играли 22 команды. С нашей суровой логистикой и долгими перелётами Личка долго адаптировался.

— Его «Динамо» с «Зенитом» даже какое-то время бодалось за лидерство.

— Вообще не верил и не верю в динамовское чемпионство. Посмотрите на уровень футболистов «Динамо» и «Зенита», на разницу в зимних трансферах. При всём уважении к динамовским ребятам, а с некоторыми я знаком, победа Петербурга будет безоговорочной. Их кубковая игра всё показала.

— С Личкой на сборах было тяжело. А с Миодрагом Божовичем в «Крыльях»?

— С ним на сборах как раз было очень легко. Тоже всё строилось на работе с мячом, на доверительных отношениях. В этом они с Личкой похожи. Он никогда ни на кого не кричит, не переходит на личности. Максимально спокоен, но при этом много шутит. Миодраг говорил: «К чемпионату надо подойти с 60-70% формы». А вот по ходу сезона тренировки были суровыми. В этом его главное отличие от Марцела.

— Франку Веркотерену тоже было тяжело в Первой лиге?

— Он и футболистом был классным, не только тренером. Очень известный, опытный, авторитетный мужичок. Понимал, в каких ситуациях нужно вести себя строже, а в каких — мягче.

Ему тоже сперва было сложно адаптироваться. Первая лига с её долгими перелётами — самая сложная в мире. Плюс «Крылья» только вылетели. Из-за этого в команде было много футболистов. Предстояло разобраться: с кем продлевать контракт, с кем прощаться. Нужно было решить зарплатный вопрос, потому что в РПЛ и ФНЛ деньги совсем разные. Франк со всем разобрался и построил сыгранную, сплочённую команду. Мы вышли в Премьер-Лигу с первого места. Если бы наш состав не изменился, мы бы прилично погремели в РПЛ и заняли бы место выше девятого, как в итоге получилось. Но руководство клуба решило иначе.

Денис Ткачук и Миодраг Божович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы играли в Самаре и под руководством Андрея Тихонова.

— Легенда, что тут сказать. И «Крыльев», и всего российского футбола. В общении с Андреем Валерьевичем было просто. Он всегда интересовался состоянием игроков. У нас было много возрастных ребят, поэтому нагрузку нужно было давать дозированно. Тихонов с этим справлялся. Да и в целом задачу выполнил.

— В «Крыльях» с вами тренировался его сын Михаил. А недавно он позвал в «Енисей» другого сына — Дениса.

— Миша был тогда совсем маленьким, тренировался отдельно. Оценить его уровень было сложно. А Денис в первой же игре вышел на замену и положил за «Енисей» гол со штрафного. А потом и дубль оформил в другом матче. Видна его уверенность. Представляете, как ему сложно? Когда тебя тренирует отец и многие говорят о кумовстве. Он заслужил авторитет, ему доверяют стандарты. Для этого нужен стальной характер.

Как Ткачук чуть не лишил золота ЦСКА

— Хави Грасия…

— Самый лучший тренер, с которым я работал. Без иронии. И по человеческим, и по профессиональным качествам. Грасия приходил на базу в восемь утра и уходил в восемь вечера, максимально выкладывался. Со своим штабом он вникал во все нюансы: от «а» до «я». Хави следил и за нашим питанием, и за восстановлением. Прямо как Карпин. Взял шефство над всеми легионерами. Старался разобраться в русском менталитете и помогал сделать это другим иностранцам. Представьте, как это тяжело.

— Результаты «Рубина» при нём были далеко не лучшие. Даже с приглашением классных легионеров.

— Когда мы начали проигрывать, Хави похудел килограммов на 10. На нём не было лица. Человек очень сильно переживал. На нём висела слишком большая ответственность. И позже он всем всё доказал: добился успеха и в Англии, и в Испании. В «Уотфорде» постоянно меняют тренеров, а он там продержался полтора года. Ещё и вывел клуб в финал Кубка. Потрясающий человек и специалист.

— Однако в «Рубине», несмотря на старания, у него был громкий провал.

— Полностью с вами согласен. Но в команду все приходили в разное время и в разном состоянии. Нас было человек 50. Люди отдельно тренировались. Многие были недовольны отсутствием практики. Всех нужно было успокоить, объяснить, почему так происходит. Попробуй разберись со всем этим.

Насколько знаю, перед ним не ставили задачу сразу же стать чемпионом. Для начала просто поставить игру, а уже потом давать результат. Ему этого сделать не дали. В клубе поменялась власть. Пошли изменения.

— Иностранцы на тренировках халявили?

— Конечно, не без этого. И это тоже было испытанием для Грасии. Многие говорят: русские футболисты расхлябанные, а иностранцы профессиональны. В «Рубине» было наоборот. Что касается дисциплины, у 99% россиян всё было в порядке. Хави ощутил это на себе. Для него было удивлением, что россияне не подходили к нему и не спрашивали, почему они не играют. У нас так не принято. А легионеры так делали.

— По Алексу Сонгу было заметно, что это бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны»?

— Он приехал не в оптимальном состоянии. Но когда набрал форму, их можно было на поле оставить вдвоем с М'Вила, а остальным в сторонке стоять. Настолько качественной была их связка.

— Весной 2016-го вы могли лишить ЦСКА чемпионства в финальном туре на последних минутах. Но Акинфеев отразил ваш удар. Конкретно от этого было разочарование?

— От того, что не повлиял на чемпионские расклады, нет. Думал только о победе и о премиальных за неё, а не о судьбе медалей. Огорчило поражение, но не более. А отразивший мой удар Акинфеев в очередной раз доказал, что он лучший вратарь России.

— Когда Грасию сменил Бердыев, вы чуть ли не сразу же покинули Казань. Почему так получилось?

— У меня была договорённость с клубом: если остаётся Грасия, остаюсь и я. Поменялся не только тренер, но и руководство. И со мной контракт не продлили.

— В «Рубине» вы сразу же стали своим с помощью Сергея Рыжикова. Вашего белгородского земляка.

— Рыжиков меня всё время называл земелей (улыбается). Представляете, какой он авторитет для Казани? Живая легенда. Благодаря этому в коллектив влился моментально. Я и сам стараюсь так же поддерживать новичков во всех командах, где был. Чем быстрее человек станет своим, тем быстрее принесёт пользу.

Денис Ткачук Фото: РИА Новости

Чем поражали в «Зените» Халк, Витсель и Гарай

— Весной 2022-го вы в составе «Крыльев» за несколько минут оформили дубль в ворота «Зенита», где в вас не слишком-то верили. Что чувствовали тогда?

— До того матча я долго не играл в основе, выходил только на замены. И тут Божович поставил меня в стартовый состав. Возможно, он учёл, что я раньше выступал за «Зенит». Дважды забить бывшей команде, особенно чемпиону страны — ощущения были непередаваемые. Мне нужно было доказать, что я игрок старта. Шансом воспользовался.

— В последние годы многие футболисты не празднуют голы в ворота бывших команд. Вы праздновали.

— Об этом даже не думал. Всё-таки прошло много времени. Тем более в «Зените» я особо и не играл. Впервые за долгое время вышел в старте, забил за тайм два гола чемпиону. Как тут не отпраздновать?

— Вы попали в «Зенит» со второй попытки. Так же случилось и с Ильзатом Ахметовым. Удивились его трансферу?

— Абсолютно нет. Ильзат — прекрасный, универсальный футболист: может сыграть и на фланге, и в центре поля, и под нападающим. Легионеры легионерами, но, если кто-то из них окажется вне игры, он воспользуется шансом. Мы с ним дружим. Знаю, что о нём бразильцы очень хорошо отзываются: за то, что редко теряет мяч, за его своеобразную технику. Лично я такой необычной техники не видел ни у кого.

— Даже у Данни и Халка?

— Нет, я про россиян. С такими иностранцами даже сравнивать смысла нет, там совсем другой уровень. Посмотрите на Барриоса, Дугласа, Вендела, Клаудиньо: как они обращаются с мячом, какой выполняют объём работы. Они просто бешеные. В хорошем смысле. Ушёл Малком, но зимой взяли Нино, Артура и Педро. Поэтому «Зенит» и штампует чемпионства. Петербург забирает лучших и держит планку.

— Чем удивили именитые зенитовские иностранцы?

— Они всегда ходили как на празднике. Им было без разницы, победили мы или уступили: включали в раздевалке музыку и абстрагировались от результата. Это мы, русские, можем грустить по несколько дней. А у них сразу всё хорошо. Такой у латиноамериканцев менталитет.

— Как вообще получилось, что вы перешли в «Зенит», но в основном играли за «Зенит-2»?

— У меня была травма. В «Зените-2» просто набирал форму. Когда её набрал, меня перевели в основу.

— Владислав Радимов говорил про вас: «Не понимаю, что такой футболист делает в «Зените-2».

— Мы с ним общаемся и по сей день. Владислав Николаевич — прекрасный тренер и человек. Хоть и сложный. Если ему что-то не нравится, он скажет всё в лоб. Неважно, кто перед ним. Уважаю его за это.

Денис Ткачук Фото: fc-zenit.ru

— Перед переходом в «Зенит» вам обещали игровое время?

— Никто ничего не обещал. Понимал сам: нужно работать и ещё раз работать. Вы же помните, какой там был состав: Данни, Халк, Рондон, Витсель, Гарай, Хави Гарсия. Из русских — Шатов, Юсупов, Рязанцев. Безумный подбор футболистов, как и сейчас. Понятно, что гарантий закрепиться там никто не давал. Проявишь себя — молодец. Не проявишь — будешь сидеть на лавке. У меня был второй случай, и это справедливо. До настолько мощного уровня я не дотягивал.

— Почему всё-таки рискнули и перешли в настолько сильный клуб?

— Мне было интересно сравнить себя на фоне таких монстров. Точно ни о чём не жалею. Я сменил команду ФНЛ на ту, которая в группе Лиги чемпионов набрала 15 очков. Разница была колоссальной.

— Ваш одноклубник Илья Зуев говорил мне, что в ФНЛ играть тяжелее, чем в РПЛ.

— Я с ним согласен. В Первой лиге действительно играть сложнее: перелёты, плохие поля, больше работы без мяча, 90% команд играют от обороны. Здесь очень тяжело. Но в клубе уровня «Зенита» нужно ещё закрепиться. С его-то конкуренцией. А так — в РПЛ гораздо легче. Мне есть с чем сравнивать.

— Андре Виллаш-Боаш в августе 2015-го говорил: «Ткачук сейчас игрок «Зенита-2», планов приглашать его в основной состав у нас нет». Не сработались?

— У нас были нормальные отношения. Больше скажу, он хотел оставить меня в «Зените». Когда я уходил в «Рубин», Боаш звонил мне: «Оставайся, шанс точно будет, проявляй себя на сборах». Но я уже принял для себя новый вызов. Мне нужна была постоянная практика. Я сделал хет-трик за «Зенит-2», потом и за основной «Зенит» в Кубке. Не считаю, что переезд в Петербург был ошибочным.

— Из-за длительной дисквалификации Боаша в 2015-м его замещал Сергей Семак. Видели в нём задатки тренера-чемпиона?

— Об этом даже не думал. Тогда лично мне не было видно, что в будущем Сергей Богданович станет великим тренером. Но он им стал. Причём не только в «Зените». Вспомните, как он вывел «Уфу» в Лигу Европы. Как раз в тот момент я понял, что у него впереди большая тренерская карьера, причём в Петербурге. Семак и человек прекрасный: знает несколько языков, легко со всеми коммуницирует. Он подобрал отличный штаб: Виллиама, Тимощука, Симутенкова. Жаль, что сейчас российских клубов нет в еврокубках. Мне кажется, он бы и там пошумел.

«Нельзя сказать, что Соболев сильно талантливый. Но посмотрите, чего он добился».

— Назовите трёх футболистов, против которых вам игралось сложнее всего.

— Сложнее всего было против Марио Фернандеса. Однозначно. Он очень неприятный: классно держит корпус, принимает мяч, играет головой. Также отмечу Смольникова и Анюкова.

— А теперь трёх самых талантливых футболистов, с кем вы играли.

— Горбатенко, Зиньковский, Ахметов. Именно по таланту им троим не было равных. Насколько они его реализовали — уже другой вопрос.

— А Соболев?

— Очень настырный, упрямый. Нельзя сказать, что Соболев сильно талантливый. Но посмотрите, чего он добился большой работоспособностью. Саша — молодец. Моментами он слишком вспыльчивый, есть у него такая черта характера. Возможно, она ему даже в чём-то помогает.

Александр Соболев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Вы рассказали про россиян. А каково было играть с Халком?

— Его класс видели все. На тот момент это был один из лучших игроков мира. Рад, что удалось поиграть с ним. При этом он очень профессионально подходил к делу. Поэтому и сейчас до сих пор в порядке. Халк и в 38 лет легко потянул бы уровень нынешнего «Зенита».

— Что скажете про других зенитовских иностранцев-одноклубников?

— Витсель — зверь. Мяч отобрать у него было попросту нереально. Даже сейчас, в 35 лет, он играет в «Атлетико», что уже говорит о его уровне. Стоит сказать и про Гарая с Ломбертсом. Настоящие лидеры команды. Это лучшая пара защитников в истории РПЛ. Они прекрасно читали игру: убежать от них было невозможно, хотя они совсем не скоростные.

— А кто был главным лидером?

— Однозначно, Данни. Он был проводником между Виллаш-Боашем и командой. На поле тоже были видны его лидерские качества: независимо от результата, Мигел вёл всех за собой, подбадривал и успокаивал. Хороший человек и футболист. Так же и Кришито: всё время шутил и веселился. Если видел, что кто-то сыграл хорошо, называл молодцом (улыбается).

— Шутки Артёма Дзюбы успели оценить?

— Да (улыбается). Он шутит везде и всегда. Над кем угодно. В «Зените» кого-то его шутки задевали, но Артёма это не останавливало. Просто он всегда шутил по-доброму, без злобы.

— У «Волгаря» точно не самый слабый состав, но вы идёте последними в Первой лиге. Как так получилось?

— Много причин. Состав изменился практически наполовину, пришёл новый тренер. А потом ещё один, Сергей Александрович Павлов. Нынешний «Волгарь» собирали с нуля. Игру мы в итоге наладили, но к тому моменту уже упустили много очков. Шансы спастись, считаю, неплохие. Даже на уровне «Ахмата», команды РПЛ, в Кубке мы смотрелись достойно. По моментам превзошли соперника, подвела реализация. Мы показали, что способны достойно играть под высоким давлением.

— Если «Волгарь» всё-таки не спасётся, останетесь в Астрахани?

— Не думаю и даже не хочу думать об этом. Когда накручиваешь себя, делаешь только хуже. Тем более как капитан я должен вселять в партнёров уверенность.