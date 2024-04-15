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Радимов: Клаудиньо в некоторых матчах валяет дурака

Радимов: Клаудиньо в некоторых матчах валяет дурака
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал игру полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо в нынешнем сезоне.

«Объективно говоря, Клаудиньо в некоторых матчах валяет дурака. Он понимает, что его уровня хватает… Есть матчи, которые ты смотришь и думаешь, что у Клаудиньо есть потенциал играть гораздо лучше. Он играет, знает, что этого хватает, знает, что выиграет [матч]», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Клаудиньо является футболистом петербургского «Зенита» с августа 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2027 года. В нынешнем сезоне бразильский игрок принял участие в 32 матчах во всех турнирах. Клаудиньо записал на свой счёт четыре забитых мяча и семь результативных передач.

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