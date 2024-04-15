Клаудиньо высказался о проблемах с судейством в России

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о проблемах с судейством в матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка страны. По мнению хавбека, арбитры зачастую позволяют футболистам играть жёстко, что может приводить к травмам.

«Это происходит уже несколько лет. Достаточное количество фолов, которые получают не только наши футболисты, но и футболисты других команд, не фиксируются судьями. Болезненные ощущения зачастую испытываешь на поле, но таков футбол. На мой взгляд, можно было бы свистеть нарушения чаще, но что есть — то есть. Мне кажется, что руководству арбитров стоит уделить этому внимание, потому что, если этого не сделать, это будет продолжаться, и достаточно травматичные ситуации будут возникать», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

Клаудиньо выступает за сине-бело-голубых с лета 2021 года. В нынешнем сезоне бразильский хавбек провёл 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Клаудиньо в € 18 млн. Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Напомним, 17 апреля команда Сергея Семака сыграет со «Спартаком» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встречу примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи раздастся в 19:30 по московскому времени. В первой игре, победу в которой одержал «Зенит», на гол спартаковца Угальде Педро ответил дублем.