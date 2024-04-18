Владимир Быстров: почему в Москве считают, что только они могут обучать тренеров?

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос о желании стать тренером. Также он высказался о системе подготовки специалистов в России.

– Хотел, не хотел – какая разница? Я знаю, что раньше было 10 центров, которые выдавали эти лицензии, сейчас всё перенаправили в Москву. Туда надо записываться, какие-то странные очереди. Все молчат. А я считаю это неправильно. Смысл молчать, если это проблема? Одной школы недостаточно. Школы должны быть во всех крупных городах. Почему только в Москве считают, что могут обучать тренеров? Зато там модули бесконечные. Выставили в соцсетях пост, что собрали 500 человек. Толку-то? Что они поймут? К каждому надо подходить индивидуально.

Ещё важно понимать – не каждый может стать тренером. Им надо родиться. Я вот не хочу слушать наших тренеров. Какой в этом смысл? То есть учиться ты можешь, но почему я должен считать, что этот тренер во всём прав? Я не беру их квалификацию. Но просто не хочу их слушать, – сказал Быстров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Владимиром Быстровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.