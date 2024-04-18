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«Аталанта» — «Ливерпуль»: гости вышли вперёд в самом начале матча

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются итальянская «Аталанта» и английский «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На шестой минуте встречи «Ливерпуль» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Мохамед Салах.

В первой встрече «Аталанта» на выезде разгромила «Ливерпуль» со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Джанлука Скамакка (дважды) и Марио Пашалич.

В 1/8 финала «Ливерпуль» встречался с чешской «Спартой». Английская команда выиграла обе встречи — 5:1 и 6:1. «Аталанта», в свою очередь, играла с португальским «Спортингом». Первый матч завершился вничью — 1:1, во второй встрече «Аталанта» одержала победу со счётом 2:1.