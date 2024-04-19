Де Росси прокомментировал соперника в полуфинале Лиге Европы

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался о встречах с «Байером» в полуфинале Лиге Европы – 2023/2024.

«Может быть они хотят реванша за прошлый год, когда мы прошли их. Посмотрим, что будет, но нас, очевидно, не считают фаворитами. Возможно, кто-то ждал «Милан» в 1/2 финала Лиги Европы. Я очень уважаю Хаби Алонсо ещё с тех пор, как он был игроком», – приводит слова Де Росси Football Italia.

Отметим, «Рома» выиграла обе встречи у «Милана» (общ. 3:1) и вышла в полуфинал турнира, где встретится с леверкузенским «Байером». Немцы, в свою очередь, по итогам двух матчей 1/4 финала прошли английский «Вест Хэм» (общ. 3:1).

Напомним, в прошлом сезоне в полуфинале Лиги Европы «Рома» под руководством Жозе Моуринью прошла команду Хаби Алонсо и вышла в финал турнира.

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