Де Росси высказался о победе «Ромы» в меньшинстве в матче с «Миланом» в Лиге Европы

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де России прокомментировал победу команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Миланом» (2:1).

«Чтобы победить этот «Милан», нам нужно было мастерство. Когда нас осталось 10 человек, нам пришлось играть интенсивно, но с умом и тактическими знаниями. Просто бегать недостаточно. Очень горжусь тем, что являюсь тренером такой команды. Это было непросто, ведь «Милан» – очень сильная команда, играющая в хороший футбол. Вчера мы видели, что даже «Реал» бездействовал и защищался, мы тоже сделали это, когда был подходящий момент», — приводит слова Де Росси Football Italia.

Напомним, первый матч также завершился победой «Ромы» со счётом 1:0. В полуфинале турнира «Рома» встретится с «Байером».

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