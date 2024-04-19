Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Росси высказался о победе «Ромы» в меньшинстве в матче с «Миланом» в Лиге Европы

Де Росси высказался о победе «Ромы» в меньшинстве в матче с «Миланом» в Лиге Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де России прокомментировал победу команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Миланом» (2:1).

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 1
Милан
Милан, Италия
1:0 Манчини – 12'     2:0 Дибала – 22'     2:1 Габбиа – 85'    
Удаления: Челик – 31' / нет

«Чтобы победить этот «Милан», нам нужно было мастерство. Когда нас осталось 10 человек, нам пришлось играть интенсивно, но с умом и тактическими знаниями. Просто бегать недостаточно. Очень горжусь тем, что являюсь тренером такой команды. Это было непросто, ведь «Милан» – очень сильная команда, играющая в хороший футбол. Вчера мы видели, что даже «Реал» бездействовал и защищался, мы тоже сделали это, когда был подходящий момент», — приводит слова Де Росси Football Italia.

Напомним, первый матч также завершился победой «Ромы» со счётом 1:0. В полуфинале турнира «Рома» встретится с «Байером».

Материалы по теме
«Рома» оставила «Милан» без трофея. Теперь римскую команду ждёт непобедимый «Байер»
«Рома» оставила «Милан» без трофея. Теперь римскую команду ждёт непобедимый «Байер»
Календарь матчей Лиги Европы

В судью финала ЛЕ кинули стулом

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android