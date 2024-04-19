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Килиан Мбаппе принял окончательное решение по своему будущему в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе принял окончательное решение по своему будущему в «ПСЖ»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе покинет французский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, футболист сборной Франции окончательно определился со своим будущим и со стопроцентной вероятностью продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Отметим, что ранее сообщалось, что Килиан уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что нападающий сказал партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

В текущем сезоне Мбаппе провёл 42 матчей за парижан во всех турнирах, в которых забил 41 голов и сделал девять результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»:

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