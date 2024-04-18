Министр спорта Франции отреагировала на новости об уходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ»

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера высказалась о возможном уходе форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и участи в Олимпийских играх в Париже.

«Он уже дал нам невероятно много, он вдохновил Лигу 1 и окрылил нас всех. Очевидно, мы всё ещё расстроены, ведь мы хотим больше видеть его на поле в нашей стране, чаще наблюдать за его игрой.

Но ему нужно продолжать строить свою карьеру, он делает свой выбор. Что я хочу сказать, так это то, что он остается нашим капитаном в сборной Франции, и я очень хочу, чтобы он сыграл на Олимпийских играх», – приводит слова Кдеа-Кастеры RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет. Его участие в Олимпийских играх в Париже под вопросом из-за политики мадридского клуба, который, как сообщалось ранее, не хотел бы отпускать своих игроков на турнир.

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце: