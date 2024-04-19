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Три немецких клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые за 29 лет

Три немецких клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые за 29 лет.

«Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд) сыграют в 1/2 финал Лиги Чемпионов, а «Байер» поборется за выход в решающий матч Лиги Европы. Последний раз подобное достижение было в сезоне-1994/1995. Тогда в полуфиналы прошли те же клубы.

«Бавария» в четвертьфинале оказалась сильнее лондонского «Арсенал» (3:2 по сумме двух матчей) и сыграет с мадридским «Реалом». Первая игра состоится 30 апреля, ответная 8 мая.

«Боруссия» в 1/4 финала обыграла мадридский «Атлетико» со счётом 5:4 и вышла в полуфинал, где сыграет с «ПСЖ». Первая встреча состоится 1 мая, ответный матч 7 мая.

«Байер» уверенно прошёл в 1/4 финала Лиги Европы «Вест Хэм» (4:1) и сыграет в полуфинале с «Ромой» (первый матч — 2 мая, второй матч — 9 мая).

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»