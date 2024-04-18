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Главная звезда Байера, история Флориана Вирца, карьера, влияние Хаби Алонсо, детство, сравнения, чемпионство-2023/2024

«Он станет лучшим футболистом Германии в истории». Главная звезда чемпионского «Байера»
Полина Куимова
История Флориана Вирца
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Увлекательная история Флориана Вирца, который поначалу вообще не верил, что станет профессиональным игроком.

Когда Флориану Вирцу исполнилось 18 лет, мама показала ему старую записку. В начальной школе у детей часто спрашивают, кем они хотят стать, когда вырастут, и часто ответ на этот вопрос в итоге не совпадает со взрослой реальностью. Но на той бумажке, которую бережно сохранила мама Флориана, детским почерком было выведено одно-единственное слово: «Футболист».

Вирц признавался, что ни о чём другом не мечтал. Дома постоянно что-то летало — от воздушных шариков до мячей. Фло каждый день проводил на футбольном поле — либо с отцом, либо с сестрой, либо с друзьями. В школе тоже была небольшая площадка, на которой он нередко зависал даже во время каникул, играя с ребятами в небольших командах. «Я был одним из немногих, у кого дома не было PlayStation, — рассказывал Вирц. — Поэтому во время школьных каникул мне всегда приходилось заниматься чем-то другим. И тогда я больше всего любил играть в футбол».

Мечта маленького Фло сбылась. Хотя сам он осознал, что по-настоящему стал футболистом, только когда оказался в «Байере» и установил парочку рекордов. Но этот парень стал привлекать внимание гораздо раньше — да такое, что смотришь на него и думаешь: «А он чертовски хорош, этот Вирц».

Флориан — один из героев чемпионского «Байера»:
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Вирц начинал в команде отца. Родители — до сих пор его агенты

Ханс-Йоахим Вирц был и остаётся председателем маленького клуба «Грюн-Вайс Браувайлер» — в этой команде оказался и его сын, когда тому было всего шесть лет. Фло не представлял свою жизнь без мяча и не представлял себя ни в какой другой профессии, поэтому семья активно вкладывалась в его развитие в футболе. Усилия оказались не напрасны — в восемь лет Вирца позвал к себе «Кёльн». Пульхайм, родной город Фло, находится рядом с Кёльном, поэтому переезд маленького футболиста в академию из другого города родители сочли разумным шагом для его развития. Хотя сам он не хотел уезжать из «Браувайлера».

Юный Флориан Вирц

Юный Флориан Вирц

Фото: Filipe Farinha/Getty Images for DFB

«К счастью, я это сделал, — рассказывал Вирц. — Это был большой шаг: попасть в новую команду с игроками, которые были значительно лучше, чем в моей старой школе. Поэтому я также считаю, что самое важное, чему учат в академии, — это то, что вы должны добиваться своего, должны упорствовать, проявлять себя. Я тогда тоже играл со старшими. Они были лучше физически, поэтому мне нужно было постоянно думать, как я могу улучшить свои футбольные навыки. Так я получил конкурентоспособность».

Тогда же Вирца звал к себе и «Байер», но он выбрал «Кёльн», который был ближе к дому. Оглядываясь назад, Фло считает, что тогда вместе с семьёй они приняли правильное решение. В тот момент он даже не думал, что сможет стать профессиональным футболистом. «До этого было ещё очень далеко», — говорил Вирц.

Но если сам Фло не до конца верил, что рано или поздно его мечта сбудется, то тренеры академии «Кёльна» видели огромный потенциал в маленьком мальчике. Это был не просто талант — Вирц был гораздо сильнее своих сверстников, принимал не по годам умные решения и видел возможности там, где для остальных их попросту не существовало. В 14 лет Флориан с лёгкостью расправлялся с игроками на несколько лет старше него.

Флориан Вирц в сборной Германии U17

Флориан Вирц в сборной Германии U17

Фото: ФК «Кельн»

«Я впервые увидел, как он играет, когда ему было 12 или 13 лет, — вспоминает Маркус Дан, бывший тренер академии «Кёльна». — Невероятный талант Флориана был заметен сразу. Потом я стал его тренером в сборной U17. Когда он впервые присоединился к команде, ему было всего 14. Помню, мы играли товарищеский матч со сборной Южной Кореи. Я выпустил Флориана на последние 20 минут — счёт уже был 6:1 в пользу корейцев. Возможно, с моей стороны было несправедливо пригласить его на поле, но для него это была хорошая возможность. Я сказал Флориану, чтобы он играл по-простому. В итоге я был очень разочарован тем, как играла команда, но его игра в последние 20 минут вызвала у меня улыбку. Он играл очень смело и смог быстро адаптироваться к игре».

Одна из особенностей Вирца, которую отмечал Дан, — умение быстро вливаться в команду и вести за собой игроков, даже если он никого не знает. Мышление футболиста даже в подростковом возрасте было настолько быстрым, что ему всегда требовалось гораздо меньше времени на адаптацию к ситуации и принятие решений, чем его товарищам по команде. По своему атлетизму он уже был профессионалом, отмечал Дан. Парня было просто не остановить.

Кстати, знали, что был ещё «Байер 05»?
У «Байера 05» больше трофеев, чем у «Байера 04». А ещё там играл россиянин
У «Байера 05» больше трофеев, чем у «Байера 04». А ещё там играл россиянин

«Даже когда я говорил, что тренировка окончена, он всё равно хотел продолжать, — вспоминал тренер. — Да, были этапы, когда его игра была очень детской, когда Флориан играл в «детский футбол». Но для меня его способности были настолько убедительными, что я знал: если с ним правильно работать, он сможет побороть свои слабости. По таланту Флориана было видно, что он способен очень быстро «повзрослеть» и начать играть во взрослой команде. Вирц очень, очень много работал. Было приятно наблюдать за тем, как он хочет совершенствоваться день ото дня. Мы много говорили о футболе, порой ссорились, но в конце концов всегда сходились во мнении, что он станет профессиональным футболистом».

В составе команды U17 в сезоне-2018/2019 (Вирцу было 15 лет, когда он начал за нее выступать) Фло стал чемпионом юношеской Бундеслиги. В следующем сезоне он выводил команду на поле уже в статусе капитана.

Вирц после победы в юношеской Бундеслиге

Вирц после победы в юношеской Бундеслиге

Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Яркий талант привлекал внимание больших клубов — за молодым и перспективным немцем выстроилась целая очередь из клубов. «Бавария», «Барселона», «Ювентус» — имена в списке претендентов на Вирца громыхали своим статусом и перспективами, но выбор семьи Вирца оказался куда приземлённее. Флориан выбрал «Байер» — родители настояли, что ему пока рано уезжать далеко от дома, потому что сперва нужно закончить учёбу. Тренер Дан тоже дал совет: леверкузенский клуб отлично подходит для следующего шага. «Я сказал ему, что «Байер» — топ-команда, — рассказывал он. — И Флориан со своим стилем игры туда отлично впишется. Это было честно, хотя в моих интересах было, чтобы Флориан остался».

Вирц ушёл из «Кёльна» со скандалом. В клубе разозлились на «Байер» за невыполнение джентльменского соглашения

Уйти красиво не вышло, несмотря на то что контракт Вирца с «Кёльном» заканчивался. После того как в 2001 году «Кёльн» подписал контракт с 12-летним Марко Квочаллой из «Байера», трио соседей (ещё «Боруссия» Мёнхенгладбах) пришло к соглашению, что они не будут забирать талантливых игроков из академий друг друга. Цель договора — обеспечить поддержание футбола в регионе. Но тут спустя 19 лет происходит такое, что главного таланта «Кёльна», которого клуб сам нашёл в деревенском клубе, забирает один из соседей.

Тренер Штеффен Баумгарт заявил, что сделка нарушила соглашение между «Кёльном», «Леверкузеном» и «Менхенгладбахом». «Тот факт, что это было проигнорировано, показывает нам, каким бизнесом мы занимаемся», — добавил он. В «Байере», в свою очередь, парировали тем, что подписали не молодого игрока, а футболиста основы. Да и управляющий директор Руди Фёллер сказал, что, зная, насколько Вирц хорош, с их стороны было бы беспечно не нарушить соглашение. Тем более юридически оно никак не закреплено — это была устная договорённость, которая годами держалась исключительно на вере.

Флориан Вирц во время подписания контракта с «Байером»

Флориан Вирц во время подписания контракта с «Байером»

Фото: ФК «Байер 04»

Спортивный директор Саймон Рольфес разделял это мнение: «Я знаю Вирца с 14 лет. Возможность возникла внезапно: его контракт истекал, и поэтому мы попытались заполучить его. Я знал, что многие клубы заинтересованы во Флориане, так что мы подумали: давайте попробуем убедить его перейти к нам, оставаясь при этом недалеко от дома».

И это сработало. Вирц позже признался, что переход в «Байер» был исключительно его решением — попросту потому, что он видел там для себя больше перспектив. Чуйка не подвела: Вирц быстро перешёл из молодёжной команды в основную, стал самым молодым игроком «Байера», дебютировавшим в Бундеслиге (17 лет и 15 дней), а потом ещё и самым молодым футболистом, забившим гол в чемпионате Германии (17 лет 1 месяц и 3 дня).

Флориан Вирц
Флориан Вирц
полузащитник «Байера»

«Несмотря на многочисленные выступления за молодёжную сборную, я по-настоящему осознал, что смогу стать профессиональным игроком, только когда перешёл в «Байер» и неожиданно получил возможность тренироваться со взрослыми игроками. Это был совершенно другой мир, во всяком случае, на футбольном уровне. Но я также заметил, что это карьера, по которой можно идти, и к ней предъявляются особые требования. Именно тогда я по-настоящему осознал, что буду рассматривать футбол как свою работу в ближайшие несколько лет».

Вирца сравнивали с Хаверцем. Фло называл Кая образцом для подражания

Через несколько месяцев после того, как «Байер» подписал Вирца, из команды ушёл Хаверц — его забрал «Челси». СМИ моментально начали сравнивать их, говоря о том, что Фло станет заменой Кая. «В конце концов он станет вторым Хаверцем, — предсказывал Лотар Маттеус. — Флориан — исключительный футболист, который обещает многое показать в будущем».

В самом «Байере» тоже открыто проводили параллели, потому что Хаверца тогда считали лучшим молодым игроком в истории клуба. Его потеря была ощутимой, но приход Вирца должен был сгладить боль. «Скорость, которую развивает Флориан, — особенная, — говорил Фёллер. — Он как Кай Хаверц, и у него есть все шансы достичь многого в большом футболе».

Кай Хаверц

Кай Хаверц

Фото: Martin Meissner/Pool via Getty Images

Сам Вирц признавался позднее, что ему было не очень приятно слушать эти сравнения: «Мне было 17, Каю — 21. Он мог подумать: «Почему они сравнивают такого молодого мальчика со мной?» Для меня было немного странно, что СМИ так всё это раздували, хотя вряд ли кто-то в действительности видел, как я играю. Но я хорошо ладил с Каем. Он образец для подражания. Кай дал мне несколько полезных советов, и я смог многому научиться на тренировках. Он определённо был тем, на кого я мог равняться. Я был особенно впечатлён его первым касанием — он делал это лучше, чем кто-либо в команде».

Бывший немецкий полузащитник Симон Циоммер, впрочем, считал, что Вирц будет круче Хаверца: «Он мог бы уехать в «Ливерпуль», в «Баварию» или в «Боруссию». Все хотели этого мальчика. Я думаю, Вирц станет лучшим игроком Германии за всю историю. В любом случае он будет намного лучше Кая Хаверца. В юном возрасте у Флориана есть все навыки, чтобы играть между линиями, находить правильные решения и быть успешным в условиях ограниченного пространства. У него хороший удар, отличная игра в связке, он силён один в один. Настоящий 10-й номер».

Флориан Вирц празднует гол за «Байер»

Флориан Вирц празднует гол за «Байер»

Фото: Picture alliance via Getty Images

Пожалуй, сейчас мало кто захочет поспорить с Циоммером. 144 матча, 40 голов, 48 ассистов, 10 517 минут на поле и огромный вклад в чемпионство «Байера» — достойная статистика, чтобы побороться за звание лучшего молодого игрока в истории клуба.

При этом Вирц продолжал учиться и сдавать экзамены — однажды даже пришлось пропустить матч из-за зачёта. «Он ходит в школу каждое утро с 7:30 до 9:30, в 9:45 он в клубе, а в 10:00 мы начинаем готовиться к тренировке, — расказывал бывший главный тренер «Байера» Петер Бош. — Затем наступает время обеда, после чего он снова идёт в школу до конца дня. Мы пообещали его родителям, что школа — самое важное».

Вирц порвал «кресты» в матче с «Кёльном», но вернулся только сильнее. Несколько причин, почему он крут

В марте 2022-го Вирц мечтал о чемпионате мира (он стал бы самым молодым игроком сборной Германии) и точно поехал бы в Катар, если бы не роковой стык в мартовском матче с «Кёльном». Его нога неестественно подогнулась, тут же примчались врачи с носилками и увезли игрока в больницу. Диагноз для 18-летнего парня был печальный: разрыв передней крестообразной связки левого колена. На восстановление ушло 10 месяцев, но возвращение Вирца на прежний уровень оказалось быстрым — и во многом ему помог Хаби Алонсо. У них прекрасные отношения: Фло чувствует, что очень ценен для тренера, который даёт ему свободу действий и даже сравнивает с Лео Месси.

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Алонсо значительно повлиял на развитие Вирца, улучшив его сильные качества. «Он сказал мне, что я должен больше бегать в штрафную, даже если у меня нет мяча, чтобы всё обострять, — делился Фло. — Когда мы идём в контратаку, я должен не стоять на месте, а бежать к воротам и таким образом забивать простой гол. Он очень хороший тренер, который легко учит нас вещам, делающим из нас успешную команду. Когда мы возвращаем мяч, то не всегда должны сразу лететь вперёд и начинать следующую атаку. Даже если мы команда с быстрыми футболистами, нужно немного успокоить игру».

У Вирца чистая техника, он вгрызается в мяч, прекрасно его контролирует, у него яркий дриблинг, исключительная выносливость и прекрасный ум, который позволяет открываться, находить партнёров и читать игру, как это не всегда делают более опытные футболисты. Фло трудолюбив — это одна из причин, почему его талант всё ярче и ярче раскрывается с каждым годом.

Флориан Вирц с тренером Хаби Алонсо

Флориан Вирц с тренером Хаби Алонсо

Фото: Stefan Matzke — sampics/Corbis via Getty Images

Но Вирц, несмотря на восхищение, которое он вызывает у футбольной публики, всё равно нередко занимается самокритикой. «В игре меня очень раздражает, когда я не использую свой шанс, теряю мяч, но это правда: нужно сохранять концентрацию, перестать зацикливаться на негативных мыслях, — делился Фло. — Нужно стараться с нетерпением ждать следующей ситуации, думать, что я сейчас забью, что я сейчас хорошо сыграю в мяч. Думаю, мне нужно поработать над финальной передачей. Это самый важный пас в футболе — пас, который приводит к удару по воротам. Но, в конце концов, из-за того, что это возможно только в условиях конкуренции и постоянного давления, работать над этим непросто».

У Фло ещё многое впереди — но уже сейчас понятно, что он вырастет в большую звезду. А ведь когда-то он сам не верил, что сможет стать профессиональным футболистом. Но мечты всё же имеют свойство сбываться, если ради них усердно работать.

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