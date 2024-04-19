Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков: я не был только в «лучшей лиге мира» и на чемпионате мира

Роман Широков: я не был только в «лучшей лиге мира» и на чемпионате мира
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков ответил на вопрос, приходилось ли ему внутренне перестраиваться из-за того, что во Второй лиге многие игроки не способны делать то, что делал он сам в бытность футболистом.

«Ломать себя не приходилось. Я же тоже отсюда вышел. Единственное, где я не был, — это «лучшая лига мира» и чемпионат мира. Во всех остальных турнирах я участвовал. Я примерно понимаю, что люди могут. Не в обиду сегодняшним ребятам скажу, что моё футбольное образование было намного лучше», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, сейчас Широков занимает должность директора футбольного клуба «Леон Сатурн».

Материалы по теме
«Я передал «Спартаку» чемпионский дух». Резкий и ироничный Роман Широков
Эксклюзив
«Я передал «Спартаку» чемпионский дух». Резкий и ироничный Роман Широков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android