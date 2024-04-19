«Я передал «Спартаку» чемпионский дух». Резкий и ироничный Роман Широков

Роман Широков был одним из ярчайших представителей самого успешного футбольного поколения в новейшей истории России — того, из которого вышли призёры Евро-2008. Сегодня у экс-капитана сборной страны совсем другие заботы, намного более приземлённые.

Из нашего интервью вы узнаете:

— Вы шли учиться на тренера, чтобы «лучше понимать внутренние процессы». Как успехи?

— И благодаря обучению, и благодаря тому, что я каждый день взаимодействую с тренерским штабом, стал лучше понимать внутренние процессы. Только при обучении всей мудрости не поймёшь — истину постигаешь в процессе работы.

— Открыли для себя что-то, о чём игроком даже не задумывались?

— Игроком о многих вещах даже не задумываешься. К тому же я не первый день работаю и определённые моменты знал ещё до обучения. Каких-то открытий нет. Всё более или менее понятно. Просто какие-то моменты открываются более широко.

— Также вы говорили, что не питаете особой симпатии к тренерской профессии. Что-то изменилось?

— Всё то же самое (смеётся). Я не скажу, что испытываю антипатию к тренерству. Просто мне ближе другая роль. Тренерская профессия — тоже неплохая история, но на данный момент себя в ней не вижу.

— С какими трудностями столкнулись в новом деле?

— Не скажу, что были какие-то сложности. Всё было неплохо налажено. Не было самого главного — результата. Ты можешь хорошо играть, но могут происходить всякие случайности, которые будут приводить к не очень хорошему результату. И все будут считать тебя не очень хорошим тренером.

Роман Широков Фото: vk.com/fcsaturn

— Допускаете, что в будущем будете тренировать на более высоком уровне?

— Чтобы тренировать на более высоком уровне, нужно чего-то добиться на более низком. Ничего исключать нельзя. Просто на данный момент я себя не вижу в этом, но всё возможно.

— В чём главная мотивация прославленного в прошлом футболиста идти работать во Вторую лигу?

— В другие-то не приглашают (смеётся). Поэтому приходится где-то начинать. У меня был небольшой опыт, но дальше нужно развиваться и двигаться. Если сидеть на месте, ничего не будет.

Плюс Раменское — не чужое для меня место. Я начинал там как футболист Премьер-Лиги. Да, у меня был опыт в «Торпедо-ЗИЛ», но по большому счёту в футбол я начал играть в Раменском. Почему бы не продолжить эту историю?

Здесь есть все условия. Единственное, хотелось бы, чтобы инфраструктура немного подтянулась. Хотя бы в виде поля! Я не говорю про стадион. Стадион общими усилиями потихоньку приводим в нормальное состояние. Если бы у нас ещё было искусственное поле, то это совершенно другое дело. Тренировочный процесс — это важнейший элемент. Где вы будете тренироваться, если нет поля? Если бы зимой не было Кратова и УОР, которые идут нам навстречу и предоставляют поле, то нам было бы негде тренироваться. Тренировались бы на снегу.

— Как в старые добрые.

— Ничего хорошего в этом нет.

— Главная причина отсутствия искусственного поля — финансы?

— Нет. При желании можно всё сделать. Просто отвечающие за это люди выбирают не те приоритеты. Надеюсь, мы придём к общему знаменателю и в этом году у нас будет поле, а не через пять лет.

— Приходилось внутренне перестраиваться из-за того, что во Второй лиге многие игроки не способны делать то, что делали вы?

— Ломать себя не приходилось. Я же тоже отсюда вышел. Единственное, где я не был — это «Лучшая лига мира» и чемпионат мира. Во всех остальных турнирах я участвовал. Я примерно понимаю, что люди могут. Не в обиду сегодняшним ребятам скажу, что моё футбольное образование было намного лучше.

— Как и в целом предыдущие поколения были сильнее?

— Так всегда говорят. Каждое последующее поколение в каких-то аспектах слабее. Хотя, возможно, нам это просто кажется. Поэтому плюс-минус я понимаю, на что способны футболисты. Просто бывают совсем вопиющие случаи, когда до такого додуматься тяжело. Но, наверное, в наше время всё было то же самое — просто мы не обращали на это внимание.

— Приведёте пример такого вопиющего случая?

— Это относится больше к тактическим моментам. Технически все футболисты неплохо оснащены. Но есть проблема — у нас на это мало обращают внимание — все принимают мяч стоя!

Если пресловутые иностранцы стараются принять мяч в движении, чтобы дальше была возможности уйти вправо или влево, то наши принимают мяч с места. Только потом они начинают движение, а это уже упущенные время и возможность. Я бы посоветовал всем детским тренерам развивать скоростную технику — может, тогда у игроков будет прогресс.

— Есть мнение, что сегодня футболисты могут спокойно высказать тренеру своё недовольство, тогда как раньше игроки молча пахали. Согласны с этим?

— Не согласен. Я не видел, чтобы сегодня кто-то не пахал бы и не работал. Вы думаете, что раньше никто ничего не говорил? Так же говорили и работали. Просто были чуть другие результаты. Или так думали. За почти восемь лет, что я не играю, не видел людей, которые только говорили и ничего не делали.

Что происходит во второй лиге и чего не хватает «Сатурну»

— Какие сегодня условия во Второй лиге?

— Где я был во Второй лиге и на КФК, условия плюс-минус те же. Отличие в том, что сейчас у многих команд есть искусственные поля. Но есть проблема солнечной стороны — там всегда тепло, поэтому поля с подогревом не кладут. Поэтому зимой могут возникать проблемы. Поле может быть и почищенным, но оно всё равно во льду. В остальном всё то же самое.

— В уровне подготовки между РПЛ и Второй лигой пропасть?

— Все же футболисты по большому счёту выходят из Второй лиги. Получают относительно одинаковое футбольное образование — просто кто-то чуть лучше или хуже воспринимает определённые моменты.

Так было всегда. Кто-то может играть на уровне Второй лиги, кто-то может играть выше, но в силу характера или ещё каких-то моментов не может подняться. А кто-то, наоборот, более характерный, но менее одарённый, однако играет в РПЛ. Обычная история.

— Были ли сложности при прохождении аттестации с «Сатурном»?

— Они и сейчас есть. Я бы не сказал, что это прямо сложности. Непосредственно с ФНЛ никаких сложностей нет, потому что ребята находятся на земле и прекрасно понимают проблемы, которые есть. И осознают, что даже имеющиеся проблемы решаемы.

Но люди в РФС немного оторваны от земли. Газпромовские деньги, которые сыплются последние 10 лет или больше, вскружили людям головы. Они думают, что так дальше и будет сыпаться, и можно просто щёлкать пальцами и легко решать любые проблемы. А это далеко не так. Пожелал бы РФС, чтобы они больше были на земле, а не в облаках витали.

— У вас был план действий при возникновении серьёзных проблем при прохождении аттестации клубом?

— Не прошли — закрылись. По-другому не может быть.

— Каков бюджет «Сатурна» по меркам Второй лиги?

— Хороший. Я знаю не все бюджеты, но, думаю, у нас он не самый плохой. Нам хватает. Единственное, как я уже сказал, было бы поле — не было бы вообще проблем.

— Какие цели стоят перед командой на стартовавший сезон?

— Хотелось бы выйти на дивизион выше. Мы для этого здесь и собирались. На это деньги выделялись. Понятно, что можно засыпать деньгами, но не дать результат. Здесь хотелось бы сделать симбиоз. Есть достаточно неплохое финансирование и неплохой тренировочный процесс, который позволяет игрокам прогрессировать и улучшать командные взаимодействия. Со всем этим растёт команда и вы поднимаетесь вверх.

Сейчас есть случаи, когда даже во Второй лиге дают хорошие деньги, а результата — нет. Деньги никогда всё не решали. Просто они дают возможность выбирать более качественный материал, не более того. Если нет вменяемой стратегии развития, но есть только та, что основана на том, чтобы скупить всё лучшее, то во Второй лиге тяжело. Всё время сыпаться деньги не будут. В РПЛ, стабильно оставаясь в серединке таблицы, можно иметь постоянное достаточно хорошее финансирование.

Есть ли тренерские задатки у Аршавина, Денисова и Мостового

— Почему множество заслуженных отечественных футболистов мало востребованы на уровне РПЛ?

— Чтобы стать тренером, нужно учиться. Даже Александр Владимирович Мостовой к этому пришёл (смеётся). Идеальный вариант построения тренерской карьеры — это Семак. Он работал в сборной России с Капелло, в «Зените» с нашим любимым Спалом, потом с Боашем, а затем самостоятельно потренировал команду и добился с ней определённых успехов. Перешёл в команду уровнем выше, где тоже постоянно растёт, учится и развивается. Семак 2018-го и, например, 2021 года — разные тренеры.

— Есть ощущение, что у нас всё равно остаётся пиетет перед иностранными специалистами.

— Возьмите якобы всеми любимый «Спартак». Я не понимаю, для чего сейчас приходит иностранец на место спортивного директора. Раньше, может быть, были эротические фантазии на тему того, что сейчас придёт иностранец — сразу будет всё лучшее. Мы больше 30 лет живём в этой парадигме. Они к нам приходили — и что? Лишь единицы что-то привносили сюда.

Вот пришли сейчас двое в «Спартак» — они даже не знают ни одного российского тренера. Уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен иностранец. Почему, например, не сделать сейчас ставку на молодых российских ребят в «Спартаке»?

Какой иностранец в том же «Спартаке» в последнее время что-то дал? Каррера? На багаже Аленичева. До этого Валера Карпин и другие стабильно были в тройке и постоянно участвовали в Лиге чемпионов. Было примерно то же самое, а может, и лучше. Хуже не было точно. Я не знаю, чем вызван этот пиетет у спартаковских руководителей перед всей иностранщиной. Такое у многих.

Валерий Карпин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Один испанец из «Родины» вообще сказал: «А зачем мне русский язык учить? Я считаю, что это не нужно». А к вам приехать и сказать то же самое — с говном съедят. Все ещё поаплодируют, что такой великий специалист к нам приехал. Там чудаковатые свои люди, но пусть сами разбираются.

— Мы вскользь упомянули Александра Мостового в парадигме тренерства. Как он себя проявляет на курсах?

— Очень активен в мероприятиях. Безусловно, имеет задатки тренера. Там у многих есть задатки тренера. Может, не все сейчас видят себя в этой роли, но видно, что многие прямо горят этой работой.

— У вас очень звёздный состав собрался на курсах.

— Да. Гарик Денисов с детьми работает. У нас там есть всякие задания, а потом тренировки. Прямо видно, что он этим живёт и ему это в кайф. Там много ребят — Вова Гранат, Шатов. Кто-то пока просто присматривается.

— С вами в группе ещё Андрей Аршавин. Из него может получиться хороший специалист?

— Почему нет? Самое главное, чтобы ему самому было интересно. При этом некоторые моменты он знает лучше нас, что-то подсказывает — у него был опыт получения лицензии С.

— А что думаете о тренерском таланте Александра Кержакова?

— Мастерство тренера проявляется, когда ты из среднего клуба делаешь чуть выше среднего. Но он только в начале пути, какой-то опыт уже приобрёл. Просто много шансов даваться не будет. Если ты в первые два или три захода себя не проявил, то интерес к тебе уже угасает. Надо изначально понимать, для чего приходишь и что можешь дать этой команде.

Как мне кажется, не стоит сразу начинать с главного тренера. Лучше пойти к какому-то, как вы считаете, хорошему тренеру и поработать у него помощником. И только потом пробовать себя главным. И в Первой лиге есть люди, у которых можно поучиться.

— Есть люди и без работы, у которых можно поучиться. Те же Колыванов или Бородюк.

— Бородюк имеет большой опыт, в том числе побед — дважды брал Первую лигу и выводил команды в РПЛ. К тому же у него колоссальный опыт работы с топовыми специалистами в сборной России. Генрихович — большой специалист.

— На закате карьеры видели себя скорее функционером, чем тренером?

— Да. Внутри я об этом всегда говорил. Я никогда особо не рассматривал себя тренером, хотел быть руководителем. Понятно, что мне больше подходит роль спортивного директора. Другое дело, что эта должность у нас особо ничего не решает. Или ты генеральный директор, или никто.

Связка генеральный-спортивный работает только в «Динамо». Но со спортивным там тоже есть вопросы. Наверное, только там особо не лезут. Хотя там есть товарищ, который думает, что он самый умный. Правда, пока это не подтверждается. Даже если ты надел очки, это ни о чём не говорит.

Кто был сильнейшим и слабейшим тренером у футболиста Широкова

— Кто был вашим самым любимым тренером в карьере?

— Спаллетти, конечно. Я бы не сказал, что другие были плохими. Был один товарищ, которого я даже тренером не считаю. Остальные абсолютно нормальные.

— А кто был самым слабым тренером?

— Якин.

— В чём проявлялась его слабость?

— В его результатах.

Мурат Якин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Наибольшую симпатию среди бывших испытываете к «Зениту»?

— Плюс-минус равномерно к «Зениту» и ЦСКА — всё-таки я воспитанник армейцев. В «Зените» я провёл прекрасные шесть лет. Своей семейной атмосферой в то время мне близок и «Краснодар».

— А «Спартак»?

— Там я дважды по три-четыре месяца играл. Но не скажу, что к «Спартаку» у меня какая-то антипатия. Просто те три команды мне чуть ближе. Кстати, в те два года я единственным из игроков «Спартака» занимал третье и первое места. А команда тем временем была ниже пятого (смеётся).

— Получается, вы живая легенда «Спартака».

— Конечно! Там ещё был Сердар Таски — мы как раз вместе ушли зимой. Он стал чемпионом с «Баварией», а я — с ЦСКА. До этого я уходил в «Краснодар», с которым занял третье место. Никто так не умел! Хотя формально в первый раз я принадлежал «Спартаку».

Я им передал этот чемпионский дух. После моего ухода они стали чемпионами. Но они об этом забывают — думают, что сами там всё сделали. Вот меня нет — всё сразу выветрилось.

Роман Широков в период выступлений за «Спартак» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Не только на багаже Аленичева, но ещё и на багаже Широкова.

— В том числе. Но меня Аленичев туда и приглашал. Его багаж там тоже есть.

В чём был феномен «Зенита» и почему Роман так и не уехал в Европу

— В чём был феномен «Зенита», который брал Кубок УЕФА?

— В «Зените» была нормальная рабочая атмосфера. Было хорошее взаимодействие со всеми. Когда выигрываешь, отношения со всеми чуть теплее. Когда проигрываешь, в амбициозной команде они становятся чуть хуже, хотя не плохими.

В «Зените» все прекрасно понимали, ради чего они туда пришли. И все работают на эту цель. Феномен был в понимании того, что ребята хотят выигрывать. Плюсом важную роль играли местные ребята. Сейчас многим просто по барабану: пришли — отработали контракт — и ушли. Слава богу, что занимают первые места.

Но в той команде у ребят была дополнительная мотивация. Мне кажется, это тоже важно. Я потому и говорил про молодых спартаковцев — они там многие воспитанники. Их с детства натаскивают на то, что «Спартак» даже сегодня — это великая команда. Хотя это давно уже не так.

Нормальный клуб, но те же ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» за последние 20 лет выиграли намного больше трофеев. Всё равно говорят молодым спартаковцам, что они — лучшие. Конечно, у них это сидит в голове, и они хотят побеждать. Но пока, к сожалению для них, этого не происходит. Потому и говорю, что есть резон дать им возможность себя проявить. Не думаю, что таким составом они вывалятся за пятёрку. У ребят будет совершенно другая мотивация. Всё равно еврокубков в ближайшие два года не светит.

«Зенит» — обладатель Кубка УЕФА — 2008 Фото: Jeff Holmes/Getty Images

— На пике карьеры у вас возникали варианты попробовать себя в европейском футболе?

— Я о них не знаю. Когда уже был в «Спартаке», якобы что-то было. Но не срослось. Больше ни о чём не слышал.

— О каком клубе и стране идёт речь?

— Был интерес из команды АПЛ, которая шла внизу, но спаслась в том сезоне. Насколько помню, это был «Борнмут». У меня тоже был большой интерес, однако не срослось. В итоге они взяли итальянца за хорошие деньги.

— Испытывали внутренние терзания при переходах в «Спартак» и ЦСКА с учётом подноготной?

— У меня терзаний не было. Здесь вообще простой вопрос. Патриотизм важен — это правда. Но за последние 30 лет он выветрился благодаря в том числе действиям наших властей. Нигде уже такого нет, что только один клуб на всю карьеру.

Я ушёл из клуба — куда мне идти? Помимо играть, ещё и кушать хочется. Мы не так много времени проводим в большом футболе, чтобы разбрасываться возможностями заработать что-то. Есть команды, которые, помимо возможности играть и бороться за трофеи, предлагают хорошие деньги, адекватные тому, что я должен получать. На тот момент было четыре клуба — я из них выбирал.

Можно сидеть на диване и кричать: «А чё ты идёшь туда?» Я могу туда не пойти — только сбросьте мне тогда зарплату до конца карьеры. Тоже буду сидеть на диване и давать бесплатные советы. Скажи любому сидящему на диване человеку, который работает, например, в «Лукойле», идти завтра в «Газпром» — он первый побежит. А футболистам почему-то нельзя. Раньше можно было по 12 лет играть в одном клубе, а сейчас такого нет.

— Теперь об актуальном в российском футболе. «Зенит» уже можно поздравлять с чемпионством?

— Я так не считаю. Они играют нестабильно, как и все остальные. Кроме того, у них впереди матчи с относительно прямыми конкурентами. Непонятно, как они сыграют в этих матчах. По крайней мере, сегодняшний «Зенит» — непонятно. Раньше мы могли с уверенностью сказать, что они на 90% выиграют матч, но по последним полутора годам я бы так не сказал.

— «Краснодар» отвалился из чемпионской гонки?

— Они всё ещё имеют шансы. Просто ментально не могут это принять. «Краснодар» из 10 ключевых матчей проиграет девять — пока они ментально не готовы.

— Это идёт от неопытности?

— Это идёт от руководства клуба. Сами руководители не верят, что они могут что-то выиграть. Считают себя футбольной периферией. Это уже далеко не так, но они могут сами себя психологически переломить. Поэтому так и будут дальше болтаться.

А руководство имеет влияние на команду — волей-неволей это переносится на игроков. К сожалению, пока так. Пока руководство не переломит в себе комплекс, что «Краснодар» — футбольная периферия, так и будут ключевые матчи проигрывать.

— Вам понятна отставка Ивича?

— Нет, непонятна. Но мы и не знаем, что там происходит внутри. На берегу нам может быть совершенно непонятно, однако в море — всё по-другому. Наверное, для руководства клуба отставка более понятна.

— У вас же был опыт взаимодействия с Галицким.

— У меня был положительный опыт взаимодействия с Галицким. Я никогда не попадал в конфликтные ситуации с ним. У нас были споры, но ему со мной тяжело спорить на футбольные темы — я всё равно выиграю. А о том, чего не знаю, обычно не спорю. Может быть, с другими он ведёт себя иначе. Но я ни разу не видел своими глазами какого-то негативного отношения к кому-то. У меня исключительно положительный опыт работы с ним и его командой.

Сергей Галицкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто должен возглавить «Спартак» после Абаскаля

— Почему «Спартак» в текущем сезоне больше фигурирует в скандалах, чем в футбольных историях?

— А в каких скандалах?

— Например, история с Джикией.

— Нужно было купировать его историю с агентом. Агент Джикии много говорит. Играет Джикия или нет — это тренерский вопрос. И спросят с тренера, но никак не стоит выносить это в общественную плоскость. В этом «Спартак» не дорабатывает, потому у него и проблемы. Нахождение или отсутствие игрока в стартовом составе всегда должен определять тренер.

Джикия может многим не нравиться. Кто-то, может, его вообще не взял бы в «Спартак». Но он в «Спартаке». Абаскаль считал, что пресловутый Бабич на тот момент был сильнее — так выйди и докажи обратное.

— Отставка Абаскаля сейчас — верное решение?

— Мы даже не знаем, кто пришёл.

— Временно — Слишкович. Он был в штабе Абаскаля, но писали, что не был его человеком и имел с ним разногласия.

— Получается, человек руководства (смеётся). Правда, руководство уже поменялось. Могу сказать точно, что новому тренеру нужно будет время, чтобы познакомиться ближе с командой и понять, кто ему в дальнейшем нужен или не нужен. В таком случае отставка Абаскаля сейчас — правильное решение. Если у вас нет кандидата на эту должность, смысл был его менять? Так бы и доехали до конца чемпионата — они всё равно ни за что не борются.

— Возможно, повлияло давление общественности.

— Если сейчас «Спартак» начнёт выигрывать, то все скажут, что Слишкович — гениальный тренер? Эту команду всё равно готовил Абаскаль. За несколько дней мало что можно поменять.

Тренерские таланты Слишковича можно оценить только через полгода его непосредственной работы с командой. Может быть, чуть раньше. Но точно не через четыре дня.

— Ещё до отставки Абаскаля в СМИ появился некий шорт-лист кандидатов на пост нового главного тренера «Спартака» — Черчесов, Карпин и Янсен. Кто наиболее подходящий?

— Если исходить из логики и моего понимания, то либо Черчесов, либо Карпин. Но никак не этот последний персонаж. Мне вообще его Мост прислал. Это просто верх фантазии. Ладно бы у нас никого не было, и мы были бы ограничены в выборе. Но даже для «Спартака» есть хорошие тренерские кадры со спартаковским прошлым и желанием возродить былое величие. Почему ими не пользоваться?

У нас часто говорят, что приходящие в «Зенит» российские футболисты не будут играть. В «Спартаке» вообще то же самое! Ставка-то там явно не на русских. В «Зените» хоть результат есть, а тут даже результата нет уже 20 лет. Со спартаковских ребят тоже нужно спрашивать, но примерно понимаю их состояние.

— В начале беседы вы упомянули, что вам не довелось сыграть на чемпионате мира. Жалеете об этом?

— А как я могу об этом жалеть? Я пропустил по причине травмы. Если бы пропустил по причине своей несостоятельности, то есть имел бы все шансы и запорол их — это одно. Но когда я выбываю по травме за день до вылета на чемпионат мира — о чём тут жалеть?

— Переформулирую. Обидно?

— Наверное, обидно. Это единственная история, которая у меня не закрыта. Было бы неплохо сыграть на чемпионате мира. Тем более там была такая группа, что могли бы и выйти. Может, моего присутствия и не хватило, чтобы мы вышли.

Роман Широков в сборной России Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— О чём сегодня мечтает Роман Широков?

— Пока о том, чтобы нам поле в Раменском наконец-то положили (смеётся). На данный момент — это единственная мечта. Остальное, слава богу, есть.