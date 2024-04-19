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Широков считает, что «Зенит» рано поздравлять с чемпионством

Широков считает, что «Зенит» рано поздравлять с чемпионством
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Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков считает, что судьба чемпионства Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне ещё не определена. По его мнению, ещё рано поздравлять с чемпионством «Зенит», который возглавляет турнирную таблицу на данный момент с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя.

«Зенит» уже можно поздравлять с чемпионством? Я так не считаю. Они играют нестабильно, как и все остальные. Кроме того, у них впереди матчи с относительно прямыми конкурентами. Непонятно, как они сыграют в этих матчах. По крайней мере, сегодняшний «Зенит» — непонятно. Раньше мы могли с уверенностью сказать, что они на 90% выиграют матч, но по последним полутора годам я бы так не сказал», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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