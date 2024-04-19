Аршавин: я бы сейчас стоил меньше Александра Мостового — точно дешевле € 100 млн

Бывший игрок сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что если он был бы футболистом сейчас, то его трансферный ценник был бы ниже, чем у Александра Мостового. Аршавин считает, что его стоимость не превышала бы отметку в € 100 млн. Напомним, ранее Александр Мостовой заявлял, что он бы стоил больше € 100 млн, если играл бы на сегодняшний день.

«Александр Мостовой сказал, что стоил бы сегодня больше €100 млн? Я бы сейчас стоил меньше Мостового. Сколько? Не знаю… Точно дешевле € 100 млн», — приводит слова Андрея Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, в ходе своей карьеры Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань», «Кайрат» и лондонский «Арсенал». Он трижды становился чемпионом России в составе «Зенита», а также выигрывал с сине-бело-голубыми Кубок и Суперкубок УЕФА.