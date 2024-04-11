Не только Аршавин пример для Миранчука. Кто из россиян забивал на «Энфилде»?

Сегодня, 11 апреля, «Ливерпуль» сыграет с «Аталантой» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. В составе бергамасков на поле «Энфилда» должен выйти наш легионер Алексей Миранчук. Если полузащитник поразит ворота «Ливерпуля», то станет одним из немногих российских футболистов, забивавших на этом легендарном стадионе. Кто уже есть списке покорителей «Энфилда»? Одну фамилию вы легко назовёте, а вот с остальными будет труднее.

Андрей Аршавин, 5 голов

Андрей Аршавин Фото: Alex Livesey/Getty Images

Покер Аршавина на «Энфилде» в апреле 2009 года – один из самых известных перформансов в исполнении российских легионеров. О нём написаны целые тома. Андрей забил четыре мяча в ворота Пепе Рейны в матче чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Аршавин открыл счёт незадолго до перерыва, затем оформил дубль во втором тайме, когда соперник уже выигрывал – 2:1, а на 90-й минуте ещё раз вывел «канониров» вперёд. Тем не менее матч завершился вничью – 4:4. Фернандо Торрес и Йосси Бенаюн вдвоём настреляли столько же, сколько один россиянин.

«К той игре мы готовились, как обычно, хотели победить, – вспоминал Аршавин свой покер. – «Ливерпуль» тогда боролся за первое место, а ничья с нами похоронила их надежды. Был обычный матч, просто получалось, что все мои удары летели в створ ворот и вратарь не мог их отбить. Я гордился собой. Понимал, что представлял в Англии свою страну. Люди узнали, что в России тоже умеют играть в футбол, и после этого хоть на какой-то промежуток времени обратили больше внимания на нашу страну» (в интервью телеканалу «Катунь 24»).

Интересно, что и в следующем сезоне Аршавин забил «Ливерпулю» на «Энфилде». Более того, его гол на 58-й минуте ударом в ближнюю девятку с рикошетом от штанги принёс «канонирам» победу со счётом 2:1. От россиянина опять пострадал бедолага Рейна.

Андрей Канчельскис, 3 гола

Андрей Канчельскис Фото: David Kendall/Getty Images

Канчельскис тоже не единожды забивал «Ливерпулю» на его стадионе, причём, как ни удивительно, не в составе «Манчестер Юнайтед». В своём дебютном сезоне за «Эвертон» российский легионер разрывал на «Энфилде» в дерби. В ноябре 1995 года «ириски» победили «красных» со счётом 2:1 благодаря двум голам своего правого полузащитника. В начале второго тайма Канчельскис открыл счёт ударом головой, а на 69-й минуте оформил дубль в ворота Дэвида Джеймса.

Ещё один гол Канчельскис забил «Ливерпулю» на «Энфилде» под занавес своей британской карьеры, уже перейдя в «Манчестер Сити». Это случилось в матче Кубка Англии. При счёте 2:0 в пользу хозяев российский полузащитник вернул свою команду в игру, пробив голландского вратаря Сандера Вестерфельда. Но «горожане» всё равно проиграли – 2:4.

Дмитрий Радченко, 1 гол

Дмитрий Радченко Фото: Зуфаров Валерий, Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

В еврокубках только двум российским игрокам удавалось забить на «Энфилде», причём в одном матче. В Кубке обладателей кубков сезона-1992/1993 «Спартак» Олега Романцева попал на «Ливерпуль» в 1/8 финала. В первой встрече в «Лужниках» москвичи победили со счётом 4:2, так что в Англию ехали с небольшим запасом. Можно было проиграть с разницей в один мяч или даже в два – если забить на «Энфилде» три и более.

В течение часа «Спартак» удерживал нулевую ничью, а на 63-й минуте поймал «Ливерпуль» на ошибке. Владимир Бесчастных получил мяч, открывшись на грани офсайда, и выкатил его в штрафную на Радченко. Дмитрий хладнокровно реализовал выход один на один, послав мяч в левый от вратаря Майка Хупера нижний угол.

Андрей Пятницкий, 1 гол

Андрей Пятницкий Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

Полузащитник Пятницкий забил «Ливерпулю» ещё в первой встрече в Москве, а на 89-й минуте ответного матча добил «красных» на «Энфилде». К тому моменту хозяева остались вдесятером после удаления Майка Марша. Исход противостояния уже не вызывал никаких сомнений.

«Спартак» сделал счёт 2:0 после классической многоходовой атаки. Автор первого гола Радченко ворвался в штрафную, но не стал атаковать ворота, а поделился мячом с Пятницким. Полузащитник забил ударом по центру с 10 метров. «Энфилд» мощно свистел от бессилия, пока спартаковцы праздновали успех.

Илья Цымбаларь, 1 гол

Илья Цымбаларь (№4) Фото: Stewart Kendall/Getty Images

Ещё четыре гола российские футболисты забили на «Энфилде» не «Ливерпулю». В 1996 году этот стадион принимал несколько матчей чемпионата Европы. Сборная России под руководством Олега Романцева сыграла в Ливерпуле на групповом этапе с Италией и Чехией.

В стартовом матче на Евро-1996 наша национальная команда проиграла итальянцам – 1:2. Главным героем матча стал нападающий Пьерлуиджи Казираги, оформивший дубль, а у сборной России забил спартаковец Цымбаларь. При счёте 0:1 полузащитник подобрал отскочивший после удара Валерия Карпина мяч, выдержал гроссмейстерскую паузу в штрафной и точно пробил в ближний угол ворот Анджело Перуцци.

Александр Мостовой, 1 гол

Александр Мостовой (№10) Фото: Andrew Teebay/Getty Images

В 3-м туре группового этапа Евро-1996 сборная России выдала яркое представление на «Энфилде» в матче с чехами. Наши финишировали последними, но одно очко всё же набрали. Встреча завершилась вничью 3:3, несмотря на то что сборная Чехии быстро забила дважды и к перерыву вела с комфортным преимуществом.

Первый мяч россияне отыграли в начале второго тайма. Мостовой – тогда ещё не Царь, а полузащитник французского «Страсбурга» – классно забил ударом головой. Александр влетел в штрафную, оторвался от опекуна и здорово исполнил после передачи Дмитрия Хохлова с левого фланга. Без шансов для голкипера Петра Коубы.

Омари Тетрадзе, 1 гол

Омари Тетрадзе (в центре) Фото: Richard Sellers/Getty Images

В том матче игроки сборной России заставили чехов вспомнить слова Фабио Капелло о том, что счёт 2:0 – самый опасный в футболе. Если наступает расслабленность, потеря концентрации – пиши пропало. Команда Романцева забила дважды в течение пяти минут и заставила боровшегося за выход из группы соперника запаниковать.

Защитник «Алании» Омари Тетрадзе отличился благодаря тому, что доиграл эпизод до конца. К голу был близок Владислав Радимов, но защитник чехов уже в штрафной выбил мяч из-под ног хавбека сборной России. Однако поддержавший атаку Тетрадзе оказался первым у отскочившего мяча и переправил его в сетку ударом с левой.

Владимир Бесчастных, 1 гол

Владимир Бесчастных Фото: Andrew Teebay/Getty Images

Перевернуть матч с чехами сборной России помогли замены. В перерыве на поле вышли и Мостовой, а автор третьего гола нашей команды Бесчастных. Нападающий выступал тогда за немецкий «Вердер». Владимир забил мяч, который мог стать победным для российской сборной, однако чехи ушли от поражения в концовке.

В эпизоде с голом Бесчастных всё сделал сам за счёт индивидуального мастерства. Нападающий получил мяч приблизительно в 30 метрах от ворот Коубы, подработал его и решился на дальний удар, увидев, что никто из чехов не встречает. Голкипер сборной Чехии, похоже, не ожидал, что Бесчастных пробьёт издали – не дотянулся до мяча, который влетел под перекладину. Очень красивый гол!