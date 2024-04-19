Александр Максименко — рекордсмен «Спартака» по «сухим» матчам в XXI веке

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко вышел на первое место среди вратарей клуба по «сухим» матчам в XXI веке, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В прошедшем ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0) Максименко в 46-й раз смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. По этому показателю 26-летний футболист обошёл экс-голкипера красно-белых Артёма Реброва (45).

Максименко выступает за основную команду московского «Спартака» с 2018 года. В нынешнем сезоне 26-летний голкипер принял участие в 22 матчах красно-белых во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и восемь раз отыграл «на ноль». Действующее соглашение Александра с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2 млн.