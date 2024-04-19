Андрей Червиченко: считаю Максименко лучшим вратарём после Акинфеева

Бывшие президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о голкипере москвичей Александре Максименко.

«Я всегда говорил, что Максименко отличный вратарь. Он сейчас подтверждает мои слова. Даже когда его гнобили, где-то год назад, я говорил, что считаю его лучшим вратарём у нас после Акинфеева. У Игоря карьера заканчивается, а у Максименко сейчас эпоха цветения», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Максименко выступает за основную команду московского «Спартака» с 2018 года. В нынешнем сезоне 26-летний голкипер принял участие в 22 матчах красно-белых во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и восемь раз отыграл «на ноль». Действующее соглашение Александра с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2 млн.