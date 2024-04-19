«Неправда». Немецкий журналист — о слухах про Зидана в «Баварии»

Немецкий журналист Тоби Альтшеффль опроверг слухи о том, что Зинедин Зидан находится в шаге от того, чтобы возглавить мюнхенскую «Баварию». Ранее об этом сообщало испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

«Неправда», — написал Альтшеффль в социальной сети X (ранее Twitter). Напомним, сегодня, 19 апреля, появилась информация о том, что экс главный тренер «Реала» близок к назначению в «Баварию». Отмечалось, что люди, знакомые с ходом переговоров между двумя сторонами, считают сделку, которая ещё не подписана, практически состоявшейся. Также сообщается, что Зидан планирует попросить руководство немецкого клуба об усилении, особенно в оборонительной линии.

Нынешний тренер Томас Тухель летом досрочно покинет «Баварию». Соглашение с немецким специалистом было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились о досрочном расторжении. После 29 туров «Бавария» занимает второе место с 63 очками. Лидирует в чемпионате леверкузенский «Байер» (79 очков).