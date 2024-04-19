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Бородюк — о проблемах «Динамо»: если игроки и тренеры в себя не верят, то о чём говорить?

Бородюк — о проблемах «Динамо»: если игроки и тренеры в себя не верят, то о чём говорить?
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Известный российский тренер Александр Бородюк поделился мыслями о проблемах московского «Динамо» после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги. Специалист считает, что у футболистов бело-голубых есть ментальные проблемы.

«Ментальность и желание выигрывать титулы имеют огромное значение. Если футболисты и тренеры в себя не верят, то о чём можно говорить? Наверное, на них повлиял кубковый матч в Питере, который они проиграли. Но ещё есть матчи впереди. Можно побороться за Кубок», — приводит слова Бородюка Metaratings.

Отметим, что в последних трёх матчах Российской Премьер-Лиги подопечные Марцела Лички потерпели три поражения. Таким образом, московское «Динамо» лишилось серьёзных шансов на борьбу за золотые медали чемпионата страны.

За 23 тура Российской Премьер-Лиги бело-голубые заработали 38 очков. Сейчас они занимают третье место в турнирной таблице. На первом месте пребывает петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 44 очка.

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