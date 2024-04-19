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С «Витесса» сняли 18 очков за нарушение правил лицензирования чемпионата Нидерландов

С «Витесса» сняли 18 очков за нарушение правил лицензирования чемпионата Нидерландов
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Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) оштрафовал «Витесс» на 18 очков из-за несоответствия правилам лицензирования нидерландского чемпионата. Об этом информирует официальный сайт лиги.

Из-за этой санкции у клуба теперь минус одно очко в таблице после 30 туров. До конца чемпионата Нидерландов осталось четыре тура. У «Витесса» нет математических шансов на то, чтобы сохранить прописку в высшей лиге страны. Таким образом, клуб впервые за 35 лет покинет элиту нидерландского футбола.

Жёлто-чёрные уже сообщили на своём официальном сайте, что не намерены подавать апелляцию на данное решение. Как сообщает временный директор «Витесса» Эдвин Рейнтьес, взамен клуб получит шанс сохранить лицензию.

Напомним, ранее появлялась информация, что жёлто-чёрным могут не предоставить лицензию на следующий сезон и они рискуют подвергнуться расформированию.

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